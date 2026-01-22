DE
Troisième accident cette semaine
Un train de banlieue percute une grue en Espagneet. fait plusieurs blessés

Un train de banlieue à percuté une grue en Espagne, faisant «plusieurs blessés légers». Il s'agit du troisième accident ferroviaire enregistré par le pays en l'espace de cinq jours.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
1/2
La compagnie ferroviaire espagnole Renfe annonce un nouvel incident ce jeudi.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un train de banlieue a percuté une grue jeudi à la mi-journée près de Carthagène, dans le sud est de l'Espagne. «Plusieurs blessés légers» sont a déploer, a annoncé à l'AFP la compagnie nationale ferroviaire Renfe. 

Cet accident survient alors que la sécurité du système ferroviaire espagnol est sur la sellette depuis quelques jours en raison de deux accidents. Ceux-ci respectivement au moins 43 morts dimanche en Andalousie (sud) et un mort mardi en Catalogne (nord-est). 

«Il y a plusieurs blessés légers et la circulation est interrompue entre Carthagène et Los Nietos. Une grue extérieure, qui n'est pas à nous, a cogné le train» a expliqué une porte-parole de la Renfe, précisant que le train n'avait pas déraillé.

Développement suit

