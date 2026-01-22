Un train de banlieue à percuté une grue en Espagne, faisant «plusieurs blessés légers». Il s'agit du troisième accident ferroviaire enregistré par le pays en l'espace de cinq jours.

AFP Agence France-Presse

Un train de banlieue a percuté une grue jeudi à la mi-journée près de Carthagène, dans le sud est de l'Espagne. «Plusieurs blessés légers» sont a déploer, a annoncé à l'AFP la compagnie nationale ferroviaire Renfe.

Cet accident survient alors que la sécurité du système ferroviaire espagnol est sur la sellette depuis quelques jours en raison de deux accidents. Ceux-ci respectivement au moins 43 morts dimanche en Andalousie (sud) et un mort mardi en Catalogne (nord-est).

«Il y a plusieurs blessés légers et la circulation est interrompue entre Carthagène et Los Nietos. Une grue extérieure, qui n'est pas à nous, a cogné le train» a expliqué une porte-parole de la Renfe, précisant que le train n'avait pas déraillé.

