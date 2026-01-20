DE
FR

Nouvel accident en Espagne
Un train heurte un mur effondré sur les voies en Catalogne et fait plusieurs blessés

Un train de banlieue a percuté un mur effondré sur les rails mardi à Gelida, près de Barcelone. L'accident a fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon la Protection civile de Catalogne.
Publié: 20.01.2026 à 22:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers», indiquent les autorités.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un train de banlieue a heurté mardi un mur de soutènement effondré sur les voies dans la province de Barcelone, faisant au moins un mort et cinq blessés graves, a annoncé la Protection civile de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers» dans la commune de Gelida, a indiqué la Protection civile sur son compte X, précisant que les services d'urgence étaient en train de «prendre en charge les personnes blessées». C'est le conducteur de train qui serait décédé des suites de l’accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus