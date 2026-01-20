Un train de banlieue a percuté un mur effondré sur les rails mardi à Gelida, près de Barcelone. L'accident a fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon la Protection civile de Catalogne.

Un train heurte un mur effondré sur les voies en Catalogne et fait plusieurs blessés

AFP Agence France-Presse

Un train de banlieue a heurté mardi un mur de soutènement effondré sur les voies dans la province de Barcelone, faisant au moins un mort et cinq blessés graves, a annoncé la Protection civile de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.

«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers» dans la commune de Gelida, a indiqué la Protection civile sur son compte X, précisant que les services d'urgence étaient en train de «prendre en charge les personnes blessées». C'est le conducteur de train qui serait décédé des suites de l’accident.