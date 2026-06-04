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Triste fin
«Timmy», la baleine échouée retrouvée morte, va être autopsiée

La baleine «Timmy», retrouvée morte au Danemark après des semaines d'échouage en Allemagne, sera autopsiée ce jeudi. Les résultats de l'examen seront communiqués ultérieurement, selon l'agence danoise de l'environnement.
Publié: il y a 52 minutes
L'examen du corps du cétacé débutera cet après-midi sur une petite île du territoire danois.
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AFP Agence France-Presse

«Timmy», la baleine échouée plusieurs semaines en Allemagne avant d'être retrouvée morte au Danemark, va être autopsiée jeudi, a indiqué l'agence danoise de protection de l'environnement. «On s'attend à ce que la nécropsie ait lieu cet après-midi, comme prévu», a indiqué l'agence dans un courriel à l'AFP.

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Les résultats de l'examen devraient être communiqués plus tard, a-t-elle précisé. «Timmy» avait été déplacé samedi sur le rivage de l'île d'Anholt près duquel l'animal avait été retrouvé.

Le périple du mammifère, dont la mort a été confirmée le 16 mai, avait tenu l'Allemagne en haleine pendant plusieurs semaines, les médias se pressant sur la côte Baltique pour suivre les diverses interventions. Celles-ci avaient suscité l'émoi, des experts jugeant inutile de s'acharner sur son sauvetage après plusieurs vaines tentatives.

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