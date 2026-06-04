«Timmy», la baleine échouée retrouvée morte, va être autopsiée

«Timmy», la baleine échouée plusieurs semaines en Allemagne avant d'être retrouvée morte au Danemark, va être autopsiée jeudi, a indiqué l'agence danoise de protection de l'environnement. «On s'attend à ce que la nécropsie ait lieu cet après-midi, comme prévu», a indiqué l'agence dans un courriel à l'AFP.
Les résultats de l'examen devraient être communiqués plus tard, a-t-elle précisé. «Timmy» avait été déplacé samedi sur le rivage de l'île d'Anholt près duquel l'animal avait été retrouvé.
Le périple du mammifère, dont la mort a été confirmée le 16 mai, avait tenu l'Allemagne en haleine pendant plusieurs semaines, les médias se pressant sur la côte Baltique pour suivre les diverses interventions. Celles-ci avaient suscité l'émoi, des experts jugeant inutile de s'acharner sur son sauvetage après plusieurs vaines tentatives.