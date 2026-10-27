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Truffée de bombes non explosées
Une bombe de la Seconde Guerre mondiale perturbe le trafic ferroviaire allemand

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte mardi près de la gare de Müssen, en Allemagne. Les riverains ont été évacués et le trafic ferroviaire suspendu en attendant le désamorçage de l'engin.
Publié: il y a 3 minutes
Tous les travaux de construction en cours ont été interrompus et le trafic ferroviaire sur la ligne Hambourg-Rostock a été suspendu.
Photo: IMAGO/Jochen Eckel
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AFP Agence France-Presse

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte mardi près de la gare de Müssen (nord) a entraîné l'évacuation de riverains et l'arrêt du trafic ferroviaire régional, dans l'attente de son désamorçage. «Un objet suspect» a été découvert mardi matin vers 8h40 locales (7h40 GMT) dans le sol d'un chantier près de la gare de Müssen, a déclaré la police dans une publication Facebook, ajoutant qu'il pourrait s'agir d'une ogive.

Tous les travaux de construction en cours ont été interrompus et le trafic ferroviaire sur la ligne Hambourg-Rostock a été suspendu, a indiqué la police. Le site de l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn indique qu'une opération de police pour désamorcer «une bombe de la Seconde Guerre mondiale» est en cours.

Il recommande aux passagers d'utiliser des trajets alternatifs avec correspondance ou des trains régionaux. La Deutsche Bahn organise également un service de remplacement par bus, indique la police. A Müssen, commune d'environ 1200 habitants proche de Hambourg, les autorités organisent l'évacuation des riverains dans un rayon d'environ 200 mètres autour du lieu de la découverte.

L'Allemagne reste truffée de bombes non explosées, régulièrement découvertes lors de chantiers de construction. En août dernier, environ 17'000 personnes avaient dû quitter leur domicile à Dresde, dans l'est du pays, une ville très largement détruite lors d'un bombardement allié en février 1945.

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