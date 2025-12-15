DE
Dans le premier Time France
Angelina Jolie dévoile les cicatrices de sa mastectomie

L'édition française du célèbre magazine américain est lancée cette semaine. Le premier numéro, tiré à 100'000 exemplaires, comprend un entretien exclusif avec Angelina Jolie et des reportages sur des sujets d'actualité internationaux.
Angelina Jolie a poussé de nombreuses femmes à se faire dépister.
L'actrice américaine Angelina Jolie dévoile les cicatrices de sa double mastectomie, qui en a fait une figure de la lutte contre le cancer, dans le premier numéro de Time France, l'édition française du célèbre magazine américain lancée cette semaine.

«Je partage ces cicatrices avec beaucoup de femmes que j'aime. Et je suis toujours émue lorsque je vois d'autres femmes partager les leurs», confie la vedette hollywoodienne, connue pour ses engagements humanitaires, qui pose à la Une et dans les pages du magazine, en kiosques jeudi. Les photos, où Angelina Jolie laisse entrevoir ses marques avec pudeur, sont signées Nathaniel Goldberg.

L'actrice oscarisée avait révélé au public en 2013 avoir subi une double ablation des seins, puis une double ablation des ovaires en 2015, pour prévenir un risque élevé de cancer, étant porteuse d'un gène de prédisposition BRCA1. Son choix avait permis de médiatiser la prévention des cancers du sein et des ovaires, et poussé de nombreuses femmes à se faire dépister.

«Lorsqu'en 2013, j'ai partagé mon expérience, c'était pour encourager des choix éclairés (...) L'accès au dépistage et aux soins ne devrait dépendre ni des ressources financières ni du lieu de vie», ajoute celle qui est à l'affiche de «Coutures», un film réalisé par la Française Alice Winocour et en salles le 18 février prochain, qui fait écho à son histoire.

Selon son sommaire, le numéro un de Time France comprend notamment un entretien avec l'ambassadeur des Etats-Unis en France Charles Kushner, un reportage dans la région du Donbass avec la 93e Brigade Kholodny Yar de l'armée ukrainienne et une enquête sur les coulisses du trafic d'art.

Première en France

La licence de Time en français, la première à l'international pour le magazine centenaire connu pour ses Unes, ses grands reportages, et sa personnalité de l'année, a été acquise par le groupe 360BusinessMedia de l'entrepreneur Dominique Busso, déjà à l'origine de Forbes France.

Aux côtés d'un site internet, «timefrance.fr», le magazine de 200 pages, vendu 9 euros l'unité, sera un trimestriel composé de reportages originaux et de traductions d'articles de l'édition américaine, qui sort elle deux fois par mois. Son premier numéro sera tiré à 100.000 exemplaires.

L'équipe rédactionnelle du magazine est pour l'instant constituée d'une rédactrice en cheffe, Elisabeth Lazaroo, d'un adjoint, Alfred De Montesquiou, et de collaborateurs pigistes. «L'équipe de rédaction côté presse et web sera renforcée», a précisé Dominique Busso à l'AFP.


