Un business juteux
Des TikTokeurs se font de l'argent avec des faux comptes d'actualités

Des faux comptes d'actualités inondent TikTok de désinformation, attirant des millions de vues. Entre récits inventés et annonces choc, ces vidéos alimentent le chaos informatif tout en rapportant d'importants revenus à leurs auteurs.
Publié: il y a 54 minutes
TikTok permet à de nombreux internautes de gagner de l'argent par le biais de fausses vidéos d'information. (Photo prétexte)
Photo: ROBERT MICHAEL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Augmentation générale «de 220 euros», «taxe sur les retraits d'espèces»: les fausses infos pullulent sur TikTok, relayées par une myriade de faux comptes d'actualités. A la clé: des millions de vues et des revenus parfois conséquents pour leurs créateurs.

Entre faits divers inventés et annonces «choc» sur le porte-monnaie, ces vidéos mêlant images d'illustration et voix off générée par IA suscitent des commentaires indignés ou enthousiastes. Et sur les réseaux sociaux, commentaires, partages et réactions égalent engagement, et donc rémunération, quitte à attiser le chaos informationnel.

Comme en témoigne sous un prénom d'emprunt Victor, 29 ans, qui s'est lancé sur TikTok il y a un an et demi, après une perte d'emploi. «Il fallait que je rebondisse. Du coup, j'ai cherché plusieurs niches pour faire de l'argent», raconte cet habitant de la région marseillaise actif sur «deux ou trois comptes», auxquels il consacre environ six heures par jour. Il affirme gagner entre 1500 et 4500 euros brut par mois en racontant des histoires insolites, qui font «de l'audience».

«Une industrialisation des fausses infos»

Pour Océane Herrero, journaliste et autrice du livre «Le système TikTok», ces formats vidéo pensés pour générer «une réaction émotionnelle», notamment lorsqu'ils portent sur le coût de la vie, participent d'une «industrialisation des fausses infos».

Succès assuré pour les faux faits divers avec force points d'exclamation et emojis horrifiés (rumeurs de kidnapping, de fauves errants...) mais aussi pour un prétendu couvre-feu pour les mineurs après 23 heures ou une amende de 35 euros pour les automobilistes écoutant de la musique...

Si Victor publie aussi de vraies infos pour éviter de voir ses comptes interdits par la plateforme, en revanche, pas de sujet lié au Moyen-Orient ou à l'Afrique, régions non éligibles au programme de monétisation de TikTok.

Pour contourner cette restriction depuis Dakar, Eric (nom d'emprunt), 28 ans, diffuse ses vidéos sur le compte d'un ami vivant en France. Ses revenus lui ont permis de financer une opération d'environ 1500 euros après un accident, raconte-t-il à l'AFP.

Une façon de se faire de l'argent

Ces vidéos séduisent des centaines de milliers d'internautes, comme Benjamin et Will, interrogés par l'AFP: ils font «confiance aux médias indépendants» plutôt qu'aux médias traditionnels, qu'ils accusent de «lavages de cerveaux».

Difficile de quantifier le phénomène, mais le mot «actualité» fait apparaître sur TikTok une multitude de comptes ("actualités du jour», «actu France"). Souvent, un seul créateur en gère plusieurs. «Je fais tout ça pour la monétisation», revendique Maxime (prénom d'emprunt), 19 ans, qui souhaite se payer une formation aux outils IA de création de films.

Grâce au succès de certaines de ses vidéos, comme un deepfake de la dirigeante italienne Giorgia Meloni mi-novembre, son compte est devenu éligible à rémunération et lui a rapporté 60 euros. Un «premier gros cachet» dont il se réjouit, tout en se disant «très gêné» que des internautes y croient. TikTok a depuis supprimé son compte.

Lutter contre la désinformation

Ces contenus contreviennent aux conditions du système de monétisation de la plateforme, le «Creator Rewards Program», ouvert aux comptes à plus de 10'000 abonnés, cumulant 100'000 vues sur les 30 derniers jours et aux vidéos de plus d'une minute.

«L'aspect trompeur et la quête d'engagement de ces comptes relèvent d'usages que TikTok est censé décourager», confirme Océane Herrero, rappelant que le réseau peut les sanctionner, dès lors qu'ils ont selon lui causé un «préjudice» important.

Contactée par l'AFP la plateforme assure agir «contre la désinformation», qu'elle soit «intentionnelle» ou non. Ces comptes contribuent «à la perte de confiance dans le système politique», parce qu'ils «évoquent des mesures fictives, qui soufflent le chaud et le froid (...) avec une impression d'arbitraire», conclut l'experte.

L'AFP, parmi plus d'une quinzaine d'organisations de fact-checking, est rémunérée par TikTok dans plusieurs pays pour vérifier des vidéos qui contiennent potentiellement de fausses informations.

