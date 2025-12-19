TikTok a signé un accord pour créer une co-entreprise américaine et éviter une interdiction aux Etats-Unis. ByteDance gardera 20% du capital, tandis que l’entité gérera données, algorithme et conformité.

TikTok signe l'accord créant une co-entreprise américaine pour éviter son interdiction aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

TikTok a signé l'accord permettant de créer une co-entreprise américaine conforme aux exigences de l'administration Trump pour renoncer à appliquer la loi prévoyant d'interdire la plateforme aux Etats-Unis, selon un mémo interne du patron du réseau social chinois cité jeudi par des médias américains. Aux côtés d'une majorité d'investisseurs américains, le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, détiendra près de 20% de la nouvelle structure.

Celle-ci «opérera comme une entité indépendante avec autorité sur la protection des données» des utilisateurs américains, «la sécurité de l'algorithme, la modération du contenu» et la conformité du réseau social, selon le mémo cité par Axios et Bloomberg. En revanche, TikTok conservera le contrôle aux Etats-Unis de ses services chargés de ses activités commerciales (publicité, vente en ligne, communication, etc) et de «l'interopérabilité mondiale» du réseau social.

Cette signature concrétise l'annonce faite en septembre par Donald Trump qu'un accord avait été trouvé pour mettre en place cette co-entreprise pour que les données des utilisateurs américains échappent au contrôle du groupe chinois, objet de vives tensions diplomatiques depuis plusieurs années entre Washington et Pékin. Le Congrès a adopté au printemps 2024 une loi imposant à ByteDance de céder en quelques mois le contrôle de TikTok aux États-Unis sous peine d'interdiction. Mais le président Trump a repoussé à plusieurs reprises la date butoir pour cette mise en conformité, désormais fixée au 23 janvier 2026.

La loi visait à empêcher que les autorités chinoises puissent mettre la main sur des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis ou ne soient en mesure d'influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme du réseau social de courtes vidéos. TikTok a admis que des employés basés en Chine avaient eu accès à des données d'utilisateurs américains, mais a assuré que rien n'avait été communiqué au gouvernement chinois.