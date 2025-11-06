Les concours de Miss Univers est encore sous le feu des critiques. Un organisateur du concours a insulté une participante en public. Retour sur les précédents scandales.

Jaray Fofana

Même si les organisateurs de Miss Univers se targuent de défendre les droits des femmes, les scandales autour du concours tendent régulièrement à nous prouver le contraire. Les candidates doivent satisfaire des exigences strictes: être célibataires et sans enfant, respecter une limite d'âge et correspondre à des critères physiques précis. Des règles qui contredisent clairement les déclarations officielles des organisateurs sur l'émancipation des femmes.

Récemment, les organisateurs du concours Miss Universe Switzerland ont fait l'objet de critiques: selon les médias, les candidates auraient été incitées à maigrir et auraient reçu des commentaires déplacés sur leur physique.

Encore des drames

Le concours général de Miss Univers, lui, continue. Et une nouvelle polémique est à mettre à son actif. A Bangkok, l'animateur Nawat Itsaragrisil a été vivement critiqué pour avoir traité Miss Univers Mexique, Fátima Rocha, de «débile». Fátima Rocha ne s'est pas laissée faire et a déclaré publiquement: «Je respecte votre pays, je respecte votre culture, mais le comportement de votre animateur est irrespectueux.» La situation a rapidement dégénéré.

Plusieurs candidates ont quitté la salle en signe de protestation après l'humiliation infligée à Miss Mexique. Des vidéos de l'incident circulent dans le monde entier et l'équipe organisatrice tente de calmer les esprits.

Derrière la façade étincelante de ce célèbre concours se cache une pression énorme à la performance et répondre et des exigences extrêmes. En plus de devoir respecter des règles strictes, les candidates doivent aussi se confronter constamment aux idéaux de beauté, aux critères de poids ainsi qu'au jugement du jury et du public.

Nombre d'entre elles confient que cette pression est déjà intense pendant la compétition, mais que ses effets vont souvent bien au-delà. D'anciennes candidates disent lutter avec leur image corporelle des années plus tard, développant des complexes ou souffrant de troubles alimentaires. Ces derniers scandales ont beau être récents, ils loin d'être des cas isolés. Un regard sur l'histoire du concours nous rappelle que cette compétition a déjà été au centre de plusieurs controverses.

Insultée par Trump

Ce qui devait être la plus belle année de la vie d'Alicia Machado s'est vite transformé en cauchemar. Peu après son couronnement en tant que Miss Univers en 1996, la Vénézuélienne a pris du poids, ce qui n'était pas surprenant compte tenu des régimes extrêmes suivis pendant le concours. Le président américain Donald Trump, alors propriétaire de l'organisation, a publiquement critiqué son physique. Il l'a surnommée «Miss Piggy» et «machine à manger». Alicia Machado a confié au média britannique «Guardian» que cette période l'avait profondément marquée et qu'il lui avait fallu des années pour renouer avec une relation saine avec son corps.

Fausses gagnantes

Lors de la finale de 2015, le présentateur Steve Harvey a annoncé par erreur la mauvaise gagnante. Miss Colombie a d'abord reçu la couronne avec des larmes de joie, mais quelques minutes plus tard Steve Harvey a précisé que la gagnante était Miss Philippines. Ce moment gênant est devenu viral et a montré combien les protocoles peuvent être fragiles lors de ce type de grand évènement.

Miss Colombie, Ariadna Gutiérrez, est restée très marquée par ce moment, comme elle l'a raconté plus tard dans le talk-show de Steve Harvey. Toute une nation avait espéré sa victoire pour la voir échouer si près du but.

Couronne retirée après une fête

Miss Pérou 2019, Anyella Grados, a perdu sa couronne après la diffusion d'une vidéo la montrant lors d'une nuit de fête bien arrosée. L'incident a suscité de vives discussions sur le niveau de surveillance et d'évaluation des reines de beauté, même en dehors des feux de la rampe.