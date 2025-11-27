DE
«Nous avons amené les bébés»
Onze éléphants peints en roses défilent en Thaïlande en hommage à la reine

A Bangkok, onze éléphants peints en rose ont défilé en hommage à la reine mère Sirikit, décédée en octobre. Cette parade unique, organisée par un passionné d'éléphants, souligne la vénération profonde pour la famille royale en Thaïlande.
A Bangkok, onze éléphants peints en rose ont défilé en hommage à la reine mère Sirikit, décédée en octobre.
AFP Agence France-Presse

Onze éléphants peints en rose ont défilé jeudi dans les rues de Bangkok avant d'aller s'incliner ensemble devant le Grand Palais en hommage à la reine mère Sirikit, dont le décès fin octobre a ouvert une année de deuil officiel en Thaïlande.

Sirikit, mère de l'actuel roi Maha Vajiralongkorn et épouse du monarque thaïlandais ayant régné le plus longtemps sur le pays, est décédée le 24 octobre à l'âge de 93 ans. Son corps est exposé en chapelle ardente pendant un an, avant la cérémonie de crémation. En Thaïlande, la famille royale et en particulier le roi, figure semi-divine, sont vénérés avec une ferveur qui n'a pas réellement d'équivalent dans le monde moderne.

Laithongrian Meepan, propriétaire du site patrimonial et touristique Royal Elephant Kraal Village dans la province d'Ayutthaya, à environ 80km au nord de Bangkok, a organisé ce défilé de pachydermes colorés, recouverts de peinture rose pour imiter les éléphants albinos considérés comme de bon augure.

«Nous avons amené les bébés»

Inspiré par l'amour de Sirikit pour ces grands mammifères, il explique avoir consacré trois décennies à leur soin, et plus de 100 éléphants royaux ont été élevés de manière sélective sous sa direction. «Sa Majesté m'a accordé une entrevue et m'a donné des conseils sur l'élevage des éléphants», se remémore-t-il. «Nous avons amené les bébés éléphants pour montrer à Sa Majesté qu'ils obéissent aux ordres.»

Le portrait de la défunte trônait sur le dos de l'un des éléphants de la troupe aux défenses ornées d'or et revêtus de caparaçons traditionnels, qui a défilé jusqu'au palais royal. Depuis la mort de la reine mère, les fonctionnaires doivent observer douze mois de deuil et les citoyens sont encouragés à porter du noir ou du blanc pendant 90 jours.

Le portrait de la défunte trônait sur le dos de l'un des éléphants de la troupe aux défenses ornées d'or
Photo: keystone-sda.ch

«J'ai un lien étroit avec les éléphants», a raconté à l'AFP Panya Phongsrithong, un passionné d'éléphants qui participe aux funérailles royales, se disant heureux de cette cérémonie «magnifique» en hommage à Sirikit.

