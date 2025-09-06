Le secteur touristique thaïlandais traverse une crise majeure. Tandis que le nombre de visiteurs chute de 9%, le taux d'occupation des hôtels passe sous la barre des 70%. Une grande vague de faillites menace l'hôtellerie.

1/4 Le secteur du tourisme thaïlandais connaît sa pire année depuis bien longtemps. Photo: Imago

Patrik Berger

Le secteur du tourisme thaïlandais tire la sonnette d'alarme. Les chiffres de la saison en cours n'ont jamais été si mauvais en cinq ans. Le tourisme, si important pour l'Asie du Sud-Est, devrait enregistrer une baisse de 4,5% de son chiffre d'affaires en 2025. La raison? Un mélange de différents facteurs, comme le rapporte «Der Farang», journal allemand considéré comme la principale publication germanophone en Thaïlande.

Selon les prévisions, pour l'année 2025, le nombre de touristes devrait chuter de 9% pour atteindre 32,2 millions. Soit 3 millions de moins que l'année précédente. A cela s'ajoutent des séjours en moyenne plus courts, parfois même moins de sept jours. Cela a d'importantes conséquences. De janvier à juillet, le taux d'occupation des hôtels en Thaïlande était encore de 71%. Sur l'ensemble de l'année, les experts s'attendent à ce qu'il passe même sous le seuil de 70%.

Les prix des chambres baissent

De nombreux hôteliers ont donc de moins en moins de clients et moins de recettes par lit. A cela s'ajoute la hausse des salaires et des prix de l'énergie. Les produits alimentaires deviennent également plus chers en raison de l'inflation. Les initiés de la branche préviennent avec insistance que ce sont surtout les petits et moyens établissements qui risquent de mettre la clé sous la porte.

Pour pallier à ce manque de touristes, les exploitants baissent les prix. Au cours des sept premiers mois, le prix moyen des chambres a déjà baissé de 5%. Pour l'ensemble de l'année, les experts s'attendent à une nouvelle baisse de 4%. Les prestataires qui ne misent pas seulement sur les touristes, mais aussi sur les conférences et les séminaires, sont particulièrement touchés. Dans ce segment, les recettes ont même chuté jusqu'à 13% au premier semestre.

200'000 vols intérieurs offerts

Le gouvernement thaïlandais tente désormais d'inverser la tendance en simplifiant les procédures de visa et en lançant des campagnes de marketing. Ainsi, le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports espère stimuler le tourisme intérieur.

Pièce maîtresse de cette campagne de plusieurs millions d'euros? 200'000 visiteurs étrangers recevront des billets d'avion gratuits pour des vols intérieurs. Il n'est toutefois pas certain que cela suffise à donner un nouvel élan à l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde.