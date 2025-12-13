DE
La tension mont d'un cran
Le Cambodge interdit le passage à la frontière thaïlandaise

Le Cambodge a suspendu tous les passages frontaliers avec la Thaïlande samedi, en raison des tensions persistantes entre les deux pays. Cette décision, annoncée par le ministère de l'Intérieur cambodgien, prend effet immédiatement et jusqu'à nouvel ordre.
Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul à la Maison du gouvernement à Bangkok le 12 décembre 2025.
Le Cambodge a suspendu tous les passages frontaliers avec la Thaïlande samedi, alors que les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est poursuivent les hostilités.

«Le gouvernement royal du Cambodge a décidé de suspendre tous les mouvements d'entrée et de sortie à tous les points de passage de la frontière Cambodge/Thaïlande, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le ministère de l'Intérieur du Cambodge dans un communiqué.

