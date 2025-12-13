Le Cambodge interdit le passage à la frontière thaïlandaise

AFP Agence France-Presse
Le Cambodge a suspendu tous les passages frontaliers avec la Thaïlande samedi, alors que les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est poursuivent les hostilités.
«Le gouvernement royal du Cambodge a décidé de suspendre tous les mouvements d'entrée et de sortie à tous les points de passage de la frontière Cambodge/Thaïlande, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le ministère de l'Intérieur du Cambodge dans un communiqué.
