La Thaïlande affirme que le Cambodge a enfreint le cessez-le-feu conclu samedi. Dans la nuit de dimanche à lundi, 250 drones cambodgiens auraient survolé son territoire, selon l'armée thaïlandaise.

Le cessez-le-feu à peine signé, la Thaïlande accuse le Cambodge de l'avoir «violé»

250 drones repérés sur son territoire

ATS Agence télégraphique suisse

La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir «violé» le cessez-le-feu que les deux voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. Elle a recensé plus de 250 drones au-dessus de son territoire.

«Une provocation»

«Plus de 250 véhicules aériens sans pilote ont été détectés en provenance du côté cambodgien, pénétrant dans le territoire souverain de la Thaïlande» dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l'armée thaïlandaise dans un communiqué. «De telles actions constituent une provocation et une violation des mesures visant à réduire les tensions», a-t-elle ajouté.