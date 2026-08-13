AFP Agence France-Presse
Un hélicoptère militaire américain s'est écrasé mercredi au Texas, tuant deux soldats, a annoncé la base militaire dont dépendait l'appareil.
Un Apache AH-64E, hélicoptère d'attaque de l'armée de terre américaine «basé à Fort Hood s'est écrasé aujourd'hui à Salado», dans le centre du Texas, et «deux soldats sont effectivement décédés», a écrit la base dans un communiqué.
Il ne précise pas ce que faisait l'appareil au moment de l'accident. Mi-juin, un bombardier lourd américain B-52 s'était écrasé peu après son décollage en Californie, tuant ses huit occupants.
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