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Un déploiement rapide
Les voitures autonomes de Tesla arrivent en Europe

Les Pays-Bas deviennent le premier pays européen à autoriser le système de conduite autonome supervisée de Tesla. Le constructeur prévoit un déploiement rapide et espère étendre l'autorisation à toute l'Union européenne.
Publié: 12:01 heures
Elon Musk à Grünheide, près de Berlin, dans l'est de l'Allemagne, le 13 mars 2024.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le système de conduite autonome supervisée de Tesla a été autorisé aux Pays-Bas, une grande première dans un pays européen pour la marque d'Elon Musk, qui dit vouloir le déployer rapidement dans le pays.

L'autorité néerlandaise chargée de l'homologation des véhicules routiers, le RDW, a annoncé dans un communiqué publié vendredi soir avoir donné son feu vert «à titre provisoire» à ce système dit de Conduite entièrement autonome supervisée (FSD supervised).

Ce système optionnel équipe déjà des millions de véhicules aux Etats-Unis. Dans les faits, ils ne permet pas de rouler de manière rééllement autonome puis qu'il doit être utilisé sous la supervision d'un conducteur attentif et apte à reprendre les commandes à tout moment, comme le souligne lui-même le RDW.

«Un véhicule équipé de FSD Supervised n'est pas autonome. Il s'agit d'un système d'assistance à la conduite: le conducteur reste responsable et doit toujours garder le contrôle», souligne l'organisme, qui estime que dans ces conditions, ce système «contribue positivement à la sécurité routière».

Déploiement à d'autres pays européens

«Grâce à cette homologation, le système peut désormais être utilisé aux Pays-Bas, avec une possibilité d'extension future à tous les États membres de l'Union européenne», a ajouté le régulateur routier, qui dit s'être prononcé après «des recherches et essais approfondis pendant plus d'un an et demi».

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La division européenne de Tesla s'est réjouie de cette décision dans un message sur X, le réseau social d'Elon Musk, le constructeur de véhicules électriques assurant que FSD Supervised «commencera à être déployé dans le pays sous peu», et se disant impatient «de l'apporter bientôt à davantage de pays européens».

Cela nécessitera toutefois plusieurs étapes: le RDW devra soumettre une demande d'autorisation à la Commission européenne pour que l'homologation soit reconnue dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui nécessitera l'accord de la majorité des Etats membres, explique le service d'homologation néerlandais.

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