DE
FR

Possible lien avec le terrorisme
Une explosion vise l'ambassade des Etats-Unis à Oslo

L'ambassade des Etats-Unis à Oslo a été visée par une explosion suspecte dans la nuit de samedi à dimanche. Si les dégâts sont mineurs et qu'aucune victime n'est à déplorer, la police norvégienne n'exclut pas la piste terroriste. Une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
1/2
L'ambassade des Etats-Unis à Oslo a été la cible d'une explosion dans la nuit de samedi à dimanche.
Photo: KEYSTONE

L'ambassade des Etats-Unis à Oslo a été la cible d'une explosion dans la nuit de samedi à dimanche qui n'a fait aucune victime et des «dégâts matériels mineurs», mais pourrait être due à un acte terroriste, a annoncé la police qui recherche un ou plusieurs auteurs.

«L'une des hypothèses est qu'il s'agit d'un acte terroriste, mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur cette piste. Nous devons rester ouverts à la possibilité qu'il y ait d'autres causes», a indiqué Frode Larsen, chef de l'unité conjointe d'enquête et de renseignement de la police, à la chaîne publique NRK, en marge d'une conférence de presse.

L'explosion a touché l'entrée de la section consulaire de l'ambassade vers 01H00 du matin (00h00 GMT), selon la police. Des images diffusées par les médias montraient des éclats de verre dans la neige devant l'entrée, ainsi que des fissures sur une épaisse porte vitrée et des traces noires au sol au pied de la porte, probablement causées par l'explosion.

Les enquêteurs ont examiné les lieux pendant la nuit, tandis que des chiens, des drones et des hélicoptères ont été déployés pour rechercher «un ou plusieurs auteurs potentiels», a déclaré la police d'Oslo dans un communiqué.

Un incident qualifié dans un communiqué d'«inacceptable» par le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide, qui indique avoir été en contact avec la ministre de la Justice Astri Aas-Hansen et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Eric Meyer. «L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête de la police et des services norvégiens de sécurité intérieure (PST)», a ajouté le ministre.

Le niveau de la menace en Norvège reste fixé à trois sur une échelle de cinq depuis novembre 2024, a de son côté assuré le porte-parole du PST Martin Bernsen à l'AFP. Il a refusé de dire si des menaces avaient été proférées à l'encontre des intérêts américains en Norvège avant l'explosion.

«Brouillard épais»

Un commandant de police Michael Dellemyr, interrogé par la chaîne privée TV2, a auparavant indiqué que la police «avait une idée de la cause» et que l'explosion avait certainement une origine humaine, et non accidentelle, tout en refusant de détailler le type de dégâts.

Un habitant du quartier âgé de 16 ans, identifié uniquement par son prénom, Edvard, a confié à TV2 qu'il regardait la télévision lorsqu'il a entendu l'explosion. «Ma mère et moi avons d'abord pensé que cela venait de notre maison, alors nous avons regardé autour de nous, mais nous avons ensuite vu les lumières clignotantes à l'extérieur de la fenêtre et une foule de policiers», a-t-il déclaré. «Il y avait des chiens policiers, des drones, des policiers munis d'armes automatiques et des hélicoptères dans les airs», a-t-il ajouté.

Un groupe de trois amis ont expliqué à TV2 qu'ils attendaient un taxi près de l'ambassade. «Nous avons entendu trois 'bangs' qui ont fait trembler le sol», a raconté Kristian Wendelborg Einung. Une fois dans leur taxi, ils sont repassés dans la rue longeant l'ambassade, qu'ils ont aperçue couverte de fumée. «Nous sommes arrivés avant la police. La couche de fumée était très étrange. C'était comme un brouillard épais», a-t-il dit.

Plusieurs heures après l'explosion, la police a déclaré que la zone autour du bâtiment était «sûre» pour les résidents et les passants.

Les ambassades des Etats-Unis ont été placées en état d'alerte maximale au Moyen-Orient en raison de l'offensive lancée conjointement avec Israël le 28 février contre l'Iran. Plusieurs d'entre elles ont été visées par des attaques de Téhéran.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus