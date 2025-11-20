Un homme inculpé pour crimes terroristes aggravés en Suède

Un Suédo-Syrien de 23 ans a été inculpé en Suède pour crimes terroristes. Il est accusé d'avoir tenté de rejoindre l'État islamique en Somalie à deux reprises et d'avoir financé l'organisation via des cryptomonnaies.

Un Suédo-Syrien a été inculpé pour crimes terroristes aggravés en Suède. (image d'illustration) Photo: IMAGO/TT

AFP Agence France-Presse

Un homme de 23 ans à la double nationalité suédo-syrienne a été inculpé jeudi de «plusieurs crimes terroristes aggravés», notamment pour avoir planifié de se rendre à deux reprises en Somalie pour rejoindre le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Il est également accusé de financement et de tentative de financement de l'EI au moyen de cryptomonnaies ainsi que d'avoir été membre de cette organisation, selon l'acte d'accusation consulté par l'AFP.

Le 4 septembre 2023, il avait tenté une première fois de se rendre en Somalie. Quelques mois plus tard, le 18 mars 2024, il renouvelle sa tentative via l'Arabie saoudite. «Dans les deux cas, il a été arrêté. La première fois par les autorités éthiopiennes près de la frontière avec la Somalie. Et la deuxième fois par les autorités somaliennes», a indiqué à l'AFP Carl Mellberg, le procureur en charge de l'affaire.

Fabrication d'engins explosifs

Difficile en revanche de préciser les actions qu'il envisageait, selon le procureur. «Ce sont des actes que nous ne pouvons pas préciser davantage. Comme il n'est jamais arrivé à destination, nous ne pouvons pas dire exactement quel aurait été son rôle. Mais, en tout cas, il s'agissait d'un rôle actif au sein de l'EI, rien de moins que de rejoindre leurs rangs», a expliqué M. Mellberg.

L'accusé a également recueilli des instructions sur la fabrication et l'utilisation d'engins explosifs «spécialement conçus pour être utilisés dans le cadre d'actes terroristes», précise l'acte d'accusation. Le jeune homme réside dans la région de Smaland (sud), et il est ami avec un autre homme de 22 ans qui a été condamné mi-février en Suède pour, entre autres, «voyages à des fins terroristes», dont certains qu'ils avaient prévu d'entreprendre ensemble.

Le procès débutera le 3 décembre et se déroulera sur trois jours dans le tribunal d'Attunda, au nord de Stockholm. Implanté plutôt dans le nord (dans la région du Puntland), l'EI a une présence relativement faible en Somalie, par rapport aux insurgés shebab, liés à Al-Qaïda, mais son activité augmente, selon des experts. L'organisation compte un homme fort en Somalie, Abdulqadir Mumin, considéré par les experts et les autorités comme le chef de l'Etat islamique dans le pays.