Un incendie meurtrier a ravagé un immeuble de dix étages mercredi à Anvers, faisant plusieurs morts et blessés graves. Les pompiers ont secouru des habitants réfugiés sur leurs balcons.

En plein incendie, il escalade l'immeuble pour échapper aux flammes

En plein incendie, il escalade l'immeuble pour échapper aux flammes

Des images saisissantes montrent un homme échappant à l'incendie d'un immeuble d'habitation situé à la périphérie de la ville belge d'Anvers, en passant d'un balcon à une fenêtre voisine.

L'incendie a été provoqué par une défaillance technique au rez-de-chaussée de l'immeuble, où vivent plus de 200 personnes réparties dans 80 appartements, et a projeté d'énormes panaches de fumée dans les airs, a indiqué la police d'Anvers dans un communiqué.