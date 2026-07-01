Des images saisissantes montrent un homme échappant à l'incendie d'un immeuble d'habitation situé à la périphérie de la ville belge d'Anvers, en passant d'un balcon à une fenêtre voisine.
L'incendie a été provoqué par une défaillance technique au rez-de-chaussée de l'immeuble, où vivent plus de 200 personnes réparties dans 80 appartements, et a projeté d'énormes panaches de fumée dans les airs, a indiqué la police d'Anvers dans un communiqué.
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