Archer Aviation et ITA Airways s’allient pour développer un réseau de taxis volants électriques en Italie, avec l’ambition de relier l’aéroport de Rome-Fiumicino au centre de la capitale en moins de 10 minutes.

Archer et ITA Airways veulent développer des taxis volants en Italie

Archer et ITA Airways veulent développer des taxis volants en Italie

Relier le centre de Rome à l'aéroport en «moins de 10 minutes»

AFP Agence France-Presse

La startup américaine Archer Aviation et ITA Airways ont signé un partenariat pour développer un réseau de taxis volants électriques en Italie, ont-ils annoncé jeudi.

L'idée serait notamment de rallier le centre de Rome depuis l'aéroport de Fiumicino en «moins de 10 minutes», contre 30 minutes en train ou environ 40 minutes en voiture actuellement, ont indiqué les deux partenaires dans un communiqué.

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ITA Airways va «mettre en place un parcours client intégré et étudier le raccordement du nouveau service à son propre réseau», précise le communiqué.

Archer travaille sur une offre de taxis volants, qu'elle pourrait déployer à New York, permettant de relier Manhattan aux aéroports en moins de 15 minutes. Son modèle appelé «Midnight» est un eVTOL, un véhicule électrique à décollage et à atterrissage vertical.

L'objectif d'Archer est de disposer d'appareils pour les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028, afin de démontrer ses capacités industrielles en la matière. ITA devient ainsi «le premier transporteur européen à rejoindre le réseau mondial de partenaires aériens d'Archer» qui va des Etats-Unis aux Émirats, selon le communiqué.

«Nous étudions différentes solutions»

Comme son concurrent américain Joby, Archer est engagé dans les dernières étapes de certification de son appareil aux Etats-Unis. En Europe, l'Allemand Volocopter a déposé le bilan fin 2024 avant de se relancer.

Archer a récemment mis la main sur les projets de taxis volants de Boeing en échange d'une participation à son capital. ITA Airways est détenue à 41% par Lufthansa, qui a engagé un processus pour porter sa participation à 90 % d'ici début 2027.

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«Cet accord avec Archer représente une étape importante pour évaluer de quelle manière les services de taxi aérien électrique peuvent compléter notre réseau et améliorer les liaisons entre les aéroports, les centres urbains et d'autres destinations stratégiques», a commenté Joerg Eberhart, PDG d'ITA Airways, cité dans le communiqué.

«Dans le cadre de ce processus, nous étudions différentes solutions afin d'identifier le meilleur produit possible pour nos clients», a-t-il ajouté.