Tout près de l'Afghanistan
Une attaque des talibans pakistanais tue six soldats

Une attaque des talibans pakistanais contre un checkpoint dans le nord-ouest du Pakistan a fait six morts parmi les soldats. L'incident s'est produit dans le district de Kurram, près de la frontière afghane, intensifiant les tensions dans la région.
Publié: 08:33 heures
Un taliban monte la garde près du point de passage frontalier entre l'Afghanistan et le Pakistan, le 6 décembre 2025.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Des talibans pakistanais ont pris d'assaut un checkpoint et tué six soldats dans une zone du nord-ouest du Pakistan frontalière de l'Afghanistan, a annoncé un responsable mardi.

Lundi soir, plus d'une dizaine d'hommes armés ont attaqué ce poste de contrôle du district de Kurram, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, ce qui a donné lieu à un échange de feu.

«Six membres des forces de sécurité sont morts en martyr et quatre ont été blessés, tandis que deux militants ont (...) été tués dans les affrontements», a déclaré à l'AFP un responsable du gouvernement pakistanais en poste à Kurram sous couvert d'anonymat, qui n'est pas habilité à s'exprimer dans les médias. Les militants talibans pakistanais (TTP) ont revendiqué l'attaque. 

Frontière fermée depuis octobre

Ces derniers mois, ils ont intensifié leur campagne de violence contre les forces de sécurité pakistanaises dans les zones montagneuses limitrophes avec l'Afghanistan, dirigée par un gouvernement taliban depuis l'été 2021.

Pour les autorités pakistanaises, Kaboul favorise cette résurgence du TTP en les accueillant sur le sol afghan. Ce que les talibans afghans démentent. La frontière entre les deux pays est officiellement fermée depuis les affrontements du mois d'octobre qui ont fait plusieurs dizaines de morts au total. Le Pakistan a toutefois annoncé la semaine dernière qu'il allait autoriser temporairement l'entrée d'aide humanitaire des Nations unies en Afghanistan.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un nouvel épisode d'affrontement a ébranlé la fragile trêve entre les deux pays. Quatre civils et un soldat ont été tués côté afghan. Les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir débuté les hostilités. 

