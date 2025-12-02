DE
FR

La population a été invitée
Les talibans exécutent un homme en public dans un stade

Un homme condamné pour meurtre a été exécuté publiquement mardi dans un stade à Khost, en Afghanistan. C'est la 12e exécution publique depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, malgré les appels de l'ONU à cesser cette pratique.
Publié: 09:07 heures
Un membre armé des forces de sécurité talibanes monte la garde auprès d'anciens toxicomanes à Kandahar, le 17 novembre 2025
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme condamné pour meurtre a été exécuté mardi dans un stade à Khost, dans l'est de l'Afghanistan, portant à 12 le nombre de personnes tuées publiquement depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, selon un décompte de l'AFP.

A lire aussi
«Il faut faire comprendre aux Afghans qu'ils n'ont pas d'avenir en Suisse»
Beat Jans s'est-il trompé?
«Il faut faire comprendre aux Afghans qu'ils n'ont pas d'avenir en Suisse»
Quatre talibans logés et nourris dans un hôtel genevois… aux frais de la Suisse
Une note à 12'000 francs
Des talibans nourris et logés dans un hôtel genevois aux frais de la Suisse

La Cour suprême a annoncé dans un communiqué que ce condamné avait été exécuté «en présence de nombreux responsables et un grand nombre» d'habitants de la ville. Lundi, les autorités locales avaient appelé la population à «participer à l'événement», tout en interdisant, comme à leur habitude, tout appareil photo ou téléphone portable pour empêcher la diffusion d'images.

Le bureau en charge des médias de la province de Khost avait précisé que le condamné était «un meurtrier» lié à un incident survenu en janvier dans le district d'Alisher: 10 personnes dont trois femmes, tous membres de la même famille, avaient été tuées. Il a été exécuté après que la famille de la victime a refusé de lui pardonner, en vertu du principe islamique de «qisas», ou loi du talion, selon la Cour suprême.

«Inhumain et cruel»

Selon cette source, deux autres «criminels» doivent subir la peine de mort dans la même affaire mais leur exécution a été reportée. Si les exécutions publiques étaient courantes sous le premier pouvoir taliban, entre 1996 et 2001, elles ont été drastiquement réduites depuis leur retour aux commandes.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Jusqu'à présent, 11 hommes avaient été tués par balles dans diverses provinces du pays, dont quatre en une seule journée en avril. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains en Afghanistan, Richard Bennett, a rappelé mardi, avant l'exécution, que celles-ci étaient «inhumaines, cruelles et sont une peine inhabituelle, contraire au droit international». «Elles doivent cesser», a-t-il appelé, dans un message publié sur X.

Depuis août 2021, les autorités procèdent régulièrement à des flagellations publiques pour d'autres crimes, comme le vol, l'adultère ou la consommation d'alcool. Les ordres d'exécution sont signés par le chef suprême des talibans, l'émir Hibatullah Akhundzada, qui vit reclus dans son fief méridional de Kandahar et gouverne le pays par décrets ou instructions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus