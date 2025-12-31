Les garde-côtes taïwanais ont confirmé ce mercredi le retrait partiel des navires chinois après des manœuvres militaires autour de l'île. Pékin augmente la pression et continue de revendiquer Taïwan comme faisant partie de son territoire.

Les navires de guerre chinois se retirent progressivement des alentours de Taïwan

Les navires de guerre chinois se retirent progressivement des alentours de Taïwan

AFP Agence France-Presse

Les navires de guerre et les bateaux des garde-côtes chinois mobilisés cette semaine autour de Taïwan lors d'exercices militaires de grande ampleur se retirent de son voisinage, ont affirmé les garde-côtes de l'île mercredi.

«Les navires de guerre et bateaux des garde-côtes se retirent, mais quelques-uns restent encore à l'extérieur de la ligne des 24 milles marins» (44,5 km) a déclaré à l'AFP Hsieh Ching-chin, directeur général adjoint des garde-côtes taïwanais, ajoutant que les manœuvres «(devaient) être terminées». Les garde-côtes taïwanais maintiennent 11 de leurs navires en mer, car les bateaux des garde-côtes chinois «n'ont pas encore complètement quitté la zone», a précisé M. Hsieh.

La Chine s'emporte

La Chine a lancé des missiles et déployé des dizaines d'avions de chasse, navires de guerre et bateaux de garde-côtes pour encercler l'île lundi et mardi, dans le cadre de manœuvres simulant le blocus de ports taïwanais stratégiques, mais aussi l'attaque de cibles maritimes.

La Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan. Pékin considère toutefois que l'île fait partie de son territoire et menace de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

Pékin s'est emporté mercredi contre les pays tels que le Japon ou l'Australie qui ont émis des critiques «irresponsables» à l'égard des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan. «Ces pays (...) ferment les yeux sur les forces séparatistes qui, à Taïwan, cherchent à obtenir l'indépendance par des moyens militaires», a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse. «Pourtant, ils formulent des critiques irresponsables envers les actions nécessaires et justifiées prises par la Chine pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, déformant les faits et confondant le bien et le mal, ce qui est tout à fait hypocrite», a-t-il ajouté.