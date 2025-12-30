Taïwan dénonce «une provocation flagrante» de la Chine

AFP Agence France-Presse
Le président taïwanais, Lai Ching-te, a exprimé mardi sa «plus ferme condamnation» face aux manoeuvres de l'armée chinoise en cours depuis la veille autour de Taïwan.
A lire aussi
«La Chine fait fi des attentes de la communauté internationale en matière de paix et sape délibérément la stabilité régionale avec son intimidation militaire. C'est une provocation flagrante contre la sécurité régionale et l'ordre international et j'exprime ma plus ferme condamnation», a-t-il commenté dans un message posté sur Facebook.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit