Des manoeuvres militaires
Taïwan dénonce «une provocation flagrante» de la Chine

Le président taïwanais Lai Ching-te a dénoncé mardi les manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan, accusant Pékin de saper la stabilité régionale et de défier l'ordre international.
Publié: il y a 30 minutes
Le président taïwanais Lai Ching-te a dénoncé les manoeuvres militaires de la Chine près de Taïwan.
Photo: AFP
Le président taïwanais, Lai Ching-te, a exprimé mardi sa «plus ferme condamnation» face aux manoeuvres de l'armée chinoise en cours depuis la veille autour de Taïwan.

«La Chine fait fi des attentes de la communauté internationale en matière de paix et sape délibérément la stabilité régionale avec son intimidation militaire. C'est une provocation flagrante contre la sécurité régionale et l'ordre international et j'exprime ma plus ferme condamnation», a-t-il commenté dans un message posté sur Facebook.

