Tensions autour de Taïwan
La Chine contrôle encore plus ses exportations vers le Japon

Pékin a annoncé mardi un contrôle accru sur les exportations à double usage vers le Japon. Cette décision intervient après des tensions croissantes entre les deux pays, notamment sur la question de Taïwan.
Publié: 09:35 heures
|
Dernière mise à jour: 09:50 heures
Le président chinois Xi Jinping prononce son message du Nouvel An 2026 à Pékin.
Photo: IMAGO/Xinhua
La Chine a décidé de renforcer ses contrôles sur les exportations vers le Japon pouvant servir à un double usage civil et militaire, a annoncé mardi dans un communiqué le ministère du Commerce, dans une période de vives tensions entre Pékin et Tokyo.

Les relations entre les deux pays d'Asie se sont tendues après que la cheffe du gouvernement japonais Sanae Takaichi, élue en octobre, a suggéré début novembre que Tokyo puisse intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

«Des dirigeants japonais ont tenu récemment des propos erronés au sujet de Taïwan, laissant entendre la possibilité d'une intervention militaire dans le détroit de Taïwan. Il s'agit d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine et d'une violation grave du principe d'une seule Chine, de nature et aux conséquences extrêmement négatives», déclare un porte-parole du ministère dans un communiqué.

«La Chine a décidé d'interdire l'exportation de tous les biens à double usage destinés à un usage militaire par des utilisateurs militaires japonais, ainsi qu'à tout autre utilisateur final qui contribue au renforcement des capacités militaires du Japon», a-t-il dit.

