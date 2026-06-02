Un avion d'entraînement militaire taïwanais s'est écrasé mardi lors d'un exercice simulant une panne de moteur. Les deux pilotes à bord ont été tués, a indiqué le ministère de la Défense.

AFP Agence France-Presse

Un avion d'entraînement de l'armée taïwanaise s'est écrasé mardi lors d'un exercice simulant une panne de moteur, et a tué les deux pilotes à bord, a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué. L'incident s'est produit à 8H08 heure locale (00H08 GMT), à bord d'un T-34, un avion d'entrainement militaire, à l'extrémité nord de la piste de la base aérienne de Gangshan, dans le sud de l'île, dans la ville de Kaohsiung, a précisé le ministère.

Le président taïwanais Lai Ching-te a rapporté être «profondément attristé; par la perte de vies humaines, qualifiant les pilotes de «héros» et les remerciant pour leur «sacrifice et leur dévouement» envers Taïwan. Les pilotes ont pour le moment été identifiés seulement par leurs noms de famille et leurs rangs, Lieutenants-colonels Lu et Guo.

L'Armée de l'air a mis en place une cellule spéciale chargée d'enquêter sur les causes de l'accident. Contacté par l'AFP, un porte-parole a refusé de donner plus de détails. Selon le site du ministère de la Défense, l'Armée de l'air taïwanaise utilise des avions monomoteurs à hélice Beechcraft comme principal appareil d'entraînement pour ses pilotes. Ces avions ont été livrés pour la première fois à Taïwan en 1984.

En janvier, un pilote d'un avion de combat F-16 s'est abîmé en mer dans l'est de Taïwan lors d'une mission de routine. Son pilote, qui s'était éjecté au large, a été porté disparu.