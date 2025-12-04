DE
Taïwan dans le viseur
Plus de 100 navires chinois déferlent vers le Pacifique comme jamais

La Chine mène depuis novembre un gigantesque exercice naval. A certains moments, plus de 100 navires auraient été engagés. Taïwan s'en alarme.
Publié: il y a 19 minutes
La Chine veut afficher sa puissance dans le Pacifique. Selon Reuters, la République populaire a lancé en novembre un exercice naval d’une ampleur exceptionnelle. A certains moments, plus de cent bâtiments auraient été déployés. Il s’agirait de la plus vaste manœuvre maritime chinoise que l’agence ait pu observer à ce jour.

Les navires ont été déployés sur une zone immense, s’étendant du sud de la mer Jaune jusqu’à la mer de Chine méridionale, disputée, et jusque dans le Pacifique. L’île de Taïwan suit la situation de près. D’après son Bureau de la sécurité, quatre unités de la marine chinoise évoluent encore dans le Pacifique occidental depuis mercredi matin. Pékin a lancé ces manœuvres quelques semaines après que le président taïwanais a annoncé un budget supplémentaire de 40 milliards de dollars pour renforcer la défense du pays.

Des navires de guerre toujours en service

Selon des documents obtenus par «Reuters», 90 navires de guerre chinois seraient actuellement en service dans la région. Les opérations actuelles iraient au-delà du déploiement naval massif de la Chine en décembre dernier, qui avait déjà poussé Taïwan à augmenter son niveau d'alerte.

