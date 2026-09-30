Une attaque contre un bus en Syrie fait cinq morts

AFP Agence France-Presse
Cinq personnes ont été tuées mercredi lors d'une «attaque contre un bus» de transport d'une société privée d'électricité dans la province de Homs (centre), a rapporté une source sécuritaire à l'AFP.
L'attaque a également fait quatre blessés, selon la source sécuritaire ayant requis l'anonymat, qui a précisé que le bus transportait des «ingénieurs et ouvriers d'une société privé d'électricité».
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