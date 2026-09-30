Des ingénieurs et ouvriers d’une société privée d’électricité se trouvaient à bord du bus visé mercredi dans la province syrienne de Homs. L’attaque a fait cinq morts et quatre blessés, selon une source sécuritaire.

Une attaque contre un bus en Syrie fait cinq morts

Une attaque contre un bus en Syrie fait cinq morts

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été tuées mercredi lors d'une «attaque contre un bus» de transport d'une société privée d'électricité dans la province de Homs (centre), a rapporté une source sécuritaire à l'AFP.

L'attaque a également fait quatre blessés, selon la source sécuritaire ayant requis l'anonymat, qui a précisé que le bus transportait des «ingénieurs et ouvriers d'une société privé d'électricité».