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Quatre blessés à déplorer
Une attaque contre un bus en Syrie fait cinq morts

Des ingénieurs et ouvriers d’une société privée d’électricité se trouvaient à bord du bus visé mercredi dans la province syrienne de Homs. L’attaque a fait cinq morts et quatre blessés, selon une source sécuritaire.
Publié: il y a 8 minutes
Cinq personnes ont été tuées lors d'une «attaque contre un bus» en Syrie. (Image d'illustration)
Photo: Daher Mohammad/ABACA
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AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été tuées mercredi lors d'une «attaque contre un bus» de transport d'une société privée d'électricité dans la province de Homs (centre), a rapporté une source sécuritaire à l'AFP.

L'attaque a également fait quatre blessés, selon la source sécuritaire ayant requis l'anonymat, qui a précisé que le bus transportait des «ingénieurs et ouvriers d'une société privé d'électricité».

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