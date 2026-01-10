DE
Deux soldats américains tués
Les Etats-Unis mènent des frappes «à grande échelle» contre l'EI

Après la mort de deux soldats américains, les Etats-Unis ont lancé une opération d'envergue contre l'Etat islamique. Ils ont mené des frappes «à grande échelle» contre le groupe jihadiste en Syrie.
Les Etats-Unis ont affirmé samedi avoir mené des frappes «à grande échelle» contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie, dans le cadre de leur réponse à une attaque ayant tué deux militaires américains et un traducteur en décembre dans ce pays.

Dans un communiqué, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a expliqué sur le réseau X avoir mené, «en collaboration avec des forces partenaires, des frappes à grande échelle contre plusieurs cibles de l'EI à travers la Syrie».

Les Etats-Unis ont déjà ciblé le groupe jihadiste depuis l'attaque meurtrière du 13 décembre dans la région de Palmyre. Fin décembre, ils avaient annoncé avoir frappé des «bastions» du groupe jihadiste Etat islamique (EI), avec le soutien de la Jordanie. L'attaque contre les Américains a été menée par un membre du groupe jihadiste, selon l'armée américaine.

Une première depuis la chute de Bachar-al-Assad

C'est la première fois qu'une telle attaque est rapportée en Syrie depuis la chute de Bachar-al-Assad en décembre 2024. Pendant la guerre en Syrie, déclenchée en 2011 par des manifestations pro-démocratie, l'EI avait contrôlé de vastes territoires, dont la région de Palmyre, avant d'être défait par la coalition internationale en 2019. Malgré sa défaite, ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.

Avec le retour au pouvoir de Donald Trump, sceptique quant à la présence de soldats américains à l'étranger, s'est posée la question du maintien de cette présence militaire. Le Pentagone avait annoncé en avril que les Etats-Unis réduiraient de moitié le nombre de soldats américains en Syrie, dont l'effectif total actuel n'est pas officiellement connu.

