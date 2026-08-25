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La fin d'une ère
Le chef des forces kurdes syriennes annonce leur dissolution

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) sont dissoutes, a annoncé leur chef Mazloum Abdi à Damas. Cette décision fait suite à un accord avec le président Ahmad al-Chareh pour intégrer les forces kurdes à l'armée syrienne.
Publié: 22:05 heures
Mazloum Abdi a souligné le travail effectué par les FDS ces dernières années.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Mazloum Abdi, leur chef, a annoncé mardi soir la dissolution des forces kurdes syriennes qui ont combattu les jihadistes du groupe Etat islamique, en vertu d'un accord avec le président Ahmad al-Chareh, déterminé à réunifier la Syrie.

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«Nous annonçons aujourd'hui la fin de la mission des Forces démocratiques syriennes (FDS) et déclarons, en toute responsabilité, leur dissolution en tant que force militaire indépendante», a affirmé Mazloum Abdi dans un discours en arabe puis en kurde, au palais présidentiel à Damas.

Accord conclu avec le président

Il avait annoncé jeudi que l'intégration des institutions kurdes civiles, militaires, administratives et sécuritaires au sein de l'Etat syrien était achevée, près de huit mois après la conclusion d'un accord avec Damas. Mazloum Abdi a précisé que la dissolution de ses puissantes forces intervenait «après l'accord conclu avec le président Chareh et l'achèvement du processus d'intégration de nos forces au sein des brigades de l'armée syrienne».

Les FDS formées en 2015 à l'initiative de Washington constituaient l'armée de l'administration autonome kurde en Syrie, et avaient combattu les jihadistes de l'EI soutenues par la coalition internationale pilotée par les Etats-Unis. A leur apogée, elles comptaient environ 100'000 combattants, Kurdes et Arabes, et contrôlaient de vastes zones du nord et du nord-est de la Syrie, des régions riches en pétrole.

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