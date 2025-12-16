DE
Révélation de la police
Un des deux assaillants à Sydney était citoyen indien

Un des auteurs de l'attentat meurtrier à Sydney lors de Hanouka était un citoyen indien. La police indienne révèle que Sajid Akram, originaire d'Hyderabad, avait quitté l'Inde il y a 27 ans pour s'installer en Australie.
Publié: 13:34 heures
Photo: KEYSTONE
AFP Agence France-Presse

L'un des deux assaillants de l'attentat antisémite qui a fait 15 morts sur une plage de Sydney en Australie était un citoyen indien ayant quitté l'Inde il y a 27 ans, a indiqué mardi la police de ce pays.

Sajid Akram, 50 ans, a été abattu par des policiers, et son fils Naveed Akram, 24 ans, qui, selon Canberra est un citoyen australien de naissance, a été blessé et hospitalisé dans un état critique.

«Sajid Akram est originaire d'Hyderabad en Inde (...). Il a émigré en Australie pour trouver un emploi il y a environ 27 ans, en novembre 1998», a indiqué dans un communiqué la police de l'Etat du Telangana, dans le sud de l'Inde, dont Hyderabad est la capitale.

«Aucun antécédent défavorable»

«D'après les informations recueillies auprès de ses proches en Inde, Sajid Akram a eu des contacts limités avec sa famille à Hyderabad au cours des 27 dernières années», a précisé la police.

«Il s'est rendu en Inde à six reprises après avoir émigré en Australie, principalement pour des raisons familiales telles que des questions de propriété et des visites à ses parents âgés», a-t-elle précisé, mais il «n'est pas venu en Inde pour le décès de son père».

La police du Telangana a souligné n'avoir connaissance d'«aucun antécédent défavorable» le concernant lorsqu'il vivait en Inde. «Les membres de la famille disent n'avoir aucune connaissance de son état d'esprit radical ou de ses activités, ni des circonstances qui ont conduit à sa radicalisation.»

«Les facteurs qui ont conduit à la radicalisation de Sajid Akram et de son fils, Naveed, semblent n'avoir aucun lien avec l'Inde ni avec une influence locale au Telangana», a conclu la police.

