Après l'attaque terroriste meurtrière qui a secoué une plage de Sydney, le monde a les yeux rivés sur le «héros de Bondi Beach». L'acte courageux de celui qui a désarmé l'un des tireurs a récolté désormais plus de 2 millions de dollars sur une plateforme de collecte.

La vie du héros de Bondi Beach bascule grâce à une cagnotte qui explose

La vie du héros de Bondi Beach bascule grâce à une cagnotte qui explose

Léa Perrin Journaliste Blick

Le courage d'Ahmed el Ahmed, le marchand de fruits qui a désarmé l'un des tireurs sur une plage australienne, a payé. Une vague de soutien déferle désormais sur «le héros de Bondi Beach» pour son geste empreint de bravoure lors de l'attaque meurtrière qui a causé la mort de 15 personnes à Sydney dimanche soir 14 décembre. La campagne de financement participatif qui a été lancée sur la plateforme de soutien GoFundMe s'élève, ce mardi, à plus de deux millions de dollars.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'acte héroïque d'Ahmed el Ahmed a fait le tour du monde. Les images qui témoignent de la scène où l'homme maîtrise lui-même l'un des assaillants à Bondi Beach sont devenues virales et ont été repartagées bien au-delà des frontières australiennes. La vidéo est notamment parvenue jusqu'à la Maison Blanche, où le président Donald Trump a qualifié Ahmed el Ahmed de «personne très, très courageuse».

Un célèbre milliardaire dans le coup

Blessé par balle à deux reprises après avoir sauté sur un tireur armé, le père de deux enfants a provoqué une vague de sympathie. Initiée par Car Hub Australia, une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe rencontre un succès fou et fait exploser les compteurs. Seulement deux jours après l'attaque, plus de deux millions de dollars australiens (environ 1'070'000 francs suisses) ont déjà été récoltés sur le site. Parmi ces dons, le plus généreux d'entre eux provient du milliardaire américain Bill Ackmann, gestionnaire de fonds spéculatifs, qui a versé pas moins de 99'000 dollars sur la cagnotte qui ne cesse d'augmenter.

Car Hub Australia mentionne dans la description de la campagne de soutien que «dans un moment de chaos et de danger, il est passé à l'action sans hésiter. Ce GoFundMe a été créé pour démontrer notre gratitude et notre soutien à une personne qui a fait preuve d'un courage incroyable lorsque cela comptait le plus.» L'entreprise automobile a lancé cette cagnotte avec un don initial de 50'000 dollars. «Personne ne s'attend à être un héros, mais quand le moment est venu, il l'a été.»

Les fonds sont notamment destinés à aider ce passant d'origine syrienne à se remettre de ses blessures et du traumatisme subi. Avant d'agir, il aurait lancé à son cousin, caché derrière une voiture: «Je vais mourir… dis à ma famille que j'ai sauvé des vies.» Il ne le savait pas encore, mais dans son acte héroïque, Ahmed el Ahmed s'apprêtait à faire basculer la sienne.