Ce dimanche, deux hommes ont tiré sur des fidèles juifs sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Au total, 16 personnes ont été tuées, dont au moins un enfant. Voici ce que l'on sait des victimes.

La plus jeune victime avait 10 ans, une autre avait survécu à l'Holocauste

Marian Nadler et Gabriel Knupfer

Dimanche soir, deux hommes armés ont ouvert le feu sur la célèbre plage de Bondi à Sydney lors des célébrations de Hanouka. Au moins 16 personnes ont été tuées et 29 blessées.

L’un des assaillants, compté parmi les victimes, a été abattu par les forces de sécurité. Voici ce que l’on sait des victimes.

Matilda Poltavchenko, écolière de Sydney

La plus jeune victime de cette attaque antisémite s'appelait Matilda Poltavchenko et avait 10 ans. Elle est décédée dimanche soir à l'hôpital. Dans un message plein d'émotion publié sur les réseaux sociaux, sa tante a confirmé que la petite fille avait succombé à ses blessures.

«Une grande tragédie s'est abattue sur ma famille. Hier, ma nièce bien-aimée Matilda a été tuée dans une attaque terroriste à Bondi Beach», a écrit sa tante, selon le journal britannique «Daily Mail».

Matilda Poltavchenko était une «enfant intelligente, joyeuse et pleine de tempérament», écrit son institutrice sur la plateforme de dons GoFundMe, où des fonds sont collectés pour la mère de la jeune fille assassinée.

Eli Schlanger , rabbin de Grande-Bretagne

Le rabbin Eli Schlanger, né à Londres, fait également partie des victimes du carnage. Sa famille a confirmé le décès à la BBC britannique.

«Il était incroyablement vif. Il débordait de joie de vivre, c'était une personne vraiment agréable, chaleureuse, qui aimait aider les autres et c'était toujours un vrai plaisir de discuter avec lui», cite son cousin sur la chaîne publique britannique. David Adler, ancien président de l'Australian Jewish Association, a en outre confirmé le décès de l'homme sur la plateforme X.

Comme l'a rapporté la chaîne israélienne Channel 12, Eli Schlanger avait écrit il y a quelques semaines une lettre au Premier ministre australien Anthony Albanese pour lui demander de soutenir Israël. «Vous avez la possibilité de vous ranger du côté de la vérité et de la justice», aurait-il dit à l'homme politique.

Alexander Kleytman, survivant de l'Holocauste

Il est mort juste à côté de son grand amour: Alex Kleytman survivant de l'Holocauste, a été abattu dimanche sous les yeux de sa femme, Larisa Kleytman, lors de l'attaque terroriste. «Il venait à Bondi Beach pour la fête de Hanouka, et pour nous, pendant de nombreuses, nombreuses années, c'était toujours une très, très belle fête», a déclaré sa veuve au journal «The Australian».

Elle poursuit: «Nous étions là quand soudain, il y a eu un grand bruit et tout le monde est tombé. A ce moment-là, il était derrière moi». Selon le «Daily Mail», le couple a deux enfants et onze petits-enfants.

Dan Elkayam , jeune ingénieur français

Parmi les victimes de l'attentat de Bondi Beach figure également un citoyen français. C'est ce qu'a annoncé dimanche soir le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

«C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka», a écrit Jean-Noël Barrot dans un post sur la plateforme X.

Comme l'a rapporté le portail d'information israélien «Ynet», Dan Elkayam avait émigré en Australie il y a un an et y travaillait en tant qu'ingénieur.

Reuven Morrison, immigré russe

Reuven Morrison a quitté la Russie pour l'Australie en 1970, comme le rapporte le «Guardian». Il y a un an, l'homme d'affaires avait parlé à la chaîne australienne ABC de la persécution des personnes juives en Russie. «Nous sommes venus ici avec la conviction que l'Australie est le pays le plus sûr au monde, avait alors déclaré Reuven Morrison. Nous voulions élever nos enfants dans un environnement sûr».

Yaakov Levitan , rabbin

Parmi les victimes, le «Times of Israel» a cité Yaakov Levitan, un autre rabbin, comme victime. Il travaillait pour le tribunal d'arbitrage religieux de Sydney.

Un citoyen israélien

Au moins un Israélien a été tué et un autre blessé lors de l'attaque à l'arme à feu. C'est ce qu'a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

Les blessés

On ne sait encore que peu de choses sur les blessés. Jusqu'à présent, seuls quelques-uns ont été mentionnés dans les médias. Cinq personnes se trouvaient encore dans un état critique ce lundi matin. Deux agents figuraient en outre parmi les blessés graves, comme l'a confirmé la police de Sydney.

L'avocat Arsen Ostrovskya a eu de la chance. «Une balle m'a effleuré la tête. J'ai beaucoup saigné. Les médecins ont dit que c'était un miracle que je sois encore en vie», a déclaré l'homme de loi dans un entretien avec le «Jerusalem Post». Au moment des coups de feu, il était très inquiet pour sa famille. «Le pire était d'être séparé de ma femme et de mes enfants à ce moment-là. J'ai été touché alors que je me dirigeais vers eux. Heureusement, ils s'en sont sortis indemnes.»

L'épicier Ahmad Al-Ahmad, qui a courageusement désarmé l'un des agresseurs, a été blessé par deux balles selon les médias australiens. Cela n'a toutefois pas été confirmé. Lui aussi aurait été admis à l'hôpital.

*Noms connus de la rédaction