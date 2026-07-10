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Sur Instagram et Facebook
L'UE ordonne à Meta de changer ses «interfaces addictives»

Bruxelles exige que Meta modifie les interfaces «addictives» de Facebook et Instagram d'ici 2026, accusant le géant américain de ne pas protéger les mineurs. Une amende de 6% du chiffre d'affaires mondial est en jeu.
Publié: il y a 54 minutes
La Commission européenne a émis ces injonctions dans le cadre d'une enquête lancée en mai 2024 contre le groupe de Mark Zuckerberg.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

L'étau se resserre sur Meta en Europe: Bruxelles a ordonné vendredi au géant technologique américain de modifier les interfaces de Facebook et Instagram jugées beaucoup trop «addictives», sous peine d'une très lourde amende. Bruxelles reproche au groupe de Mark Zuckerberg de ne pas avoir évalué correctement et limité les risques que les utilisateurs des deux plateformes développent des addictions, en particulier les mineurs et les adultes vulnérables, en raison de fonctions visant à retenir leur attention le plus longtemps possible.

Il s'agit notamment des flux illimités de contenus, des recommandations hautement personnalisées, ou encore du lancement automatique des vidéos. Autant de fonctions qui visent à gonfler les recettes publicitaires des deux plateformes, en incitant les utilisateurs à «scroller» sans limite. «Ces fonctionnalités alimentent le besoin des utilisateurs de continuer à faire défiler les contenus, et bascule leur cerveau en mode 'pilotage automatique', contribuant à des comportements mauvais pour la santé et à des usages compulsifs», a expliqué la Commission européenne.

En outre, l'exécutif européen n'est pas satisfait des contrôles parentaux intégrés à Facebook et Instagram, qui seraient trop compliqués à gérer, ni des réglages pour limiter le temps d'écran des ados. «Nous contestons ces conclusions préliminaires, qui ne prennent pas en compte les mesures importantes que nous avons prises pour protéger les ados», a réagi un porte-parole de Meta, contacté par l'AFP.

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«Nous partageons la volonté de la Commission européenne d'offrir un environnement en ligne sûr et positif», a ajouté le groupe, qui rappelle que ses comptes dédiés aux ados, lancés il y a deux ans, permettent aux parents «de bloquer Instagram durant la nuit et limiter le temps d'écran en journée à seulement 15 minutes». La Commission européenne a émis ces injonctions préliminaires dans le cadre d'une enquête lancée en mai 2024 contre le groupe de Mark Zuckerberg, soupçonné de ne pas en faire assez pour protéger les mineurs en ligne.

«Une priorité»

Cette procédure est menée au titre du règlement européen sur les services numériques (le DSA), au nom duquel Bruxelles a adressé en début d'année une demande similaire à TikTok. «Protéger la santé physique et mentale des Européens doit être une priorité pour les réseaux sociaux. Le DSA nous donne un cadre pour les mettre face à leurs responsabilités», a affirmé la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen. Meta aura maintenant la possibilité de se défendre et de proposer des mesures pour remédier aux manquements qui lui sont reprochés.

Mais si la Commission européenne n'est pas satisfaite, le géant technologique américain pourrait se voir infliger une lourde amende, pesant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Cependant «ce que nous voulons, c'est obtenir des changements», a assuré une autre responsable de la Commission, reconnaissant qu’«il y a une différence entre TikTok et Meta, dans le sens où Meta a toujours essayé d'agir en matière de protection des mineurs», notamment via les comptes dédiés aux ados.

Dans le cadre de cette même enquête européenne, le groupe basé à Menlo Park en Californie avait également été accusé il y a quelques mois de laisser de nombreux enfants de moins de 13 ans accéder à Facebook et Instagram, les exposant ainsi à de multiples risques pour leur bien-être et leur développement physique et mental. Le groupe fait face à des accusations similaires aux Etats-Unis. En mars, un jury de Los Angeles a condamné Meta et Google à verser 6 millions de dollars à une jeune femme, les jugeant responsables du caractère addictif de leurs plateformes respectives Instagram et YouTube, une première historique.

Ces procédures européennes visant Meta s'inscrivent dans une plus large offensive de Bruxelles pour renforcer la protection des enfants et adolescents en ligne. Bruxelles réfléchit à des mesures harmonisées au niveau européen pour limiter l'accès des enfants et adolescents aux réseaux sociaux. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen doit recevoir lundi les conclusions d'un comité d'experts à ce sujet, et devrait annoncer des décisions à la rentrée.

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