Sur fond de corruption
L'étoile montante du RN, David Rachline, démissionne de la vice-présidence

Le maire de Fréjus, David Rachline, quitte la vice-présidence du Rassemblement National. Cette démission intervient dans un contexte de tensions et d'enquêtes pour corruption, malgré ses dénégations de toute malversation.
Publié: il y a 32 minutes
David Rachline est le maire de Fréjus.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

David Rachline, maire de Fréjus (Var) et ancienne étoile montante du RN, a annoncé mardi dans un communiqué démissionner de son poste de vice-président du parti d'extrême droite pour éviter que les soupçons de malversations pesant sur lui ne soient instrumentalisées contre le parti.

En début de matinée, Marine Le Pen, présidente des députés RN, avait déclaré qu'elle ne souhaitait plus que David Rachline, dont elle a été très proche, soit vice-président du parti, et que la question était «en voie de règlement».

Déjà «en retrait» depuis plusieurs mois, David Rachline a expliqué dans son communiqué: «Je prends également la décision de démissionner de ma vice-présidence du Rassemblement National, pour éviter que les accusations médiatiques portées à mon encontre ne soient utilisées de façon malveillante pour nuire à la dynamique du RN».

Attaché au RN

Il restera adhérent au RN et «attaché aux idées (qu'il) défend depuis l'âge de 15 ans» même si, comme en 2020 et dans un souci selon lui de rassemblement «au-delà des étiquettes partisanes et des débats nationaux», il n'a pas sollicité l'investiture du RN en vue de briguer un troisième mandat à la mairie de Fréjus en 2026.

Conseiller municipal à 20 ans, maire et sénateur à 26 ans, David Rachline a dirigé le Front national de la jeunesse et la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017.

En 2022, il a été propulsé deuxième vice-président du RN, qui avait auparavant érigé Fréjus, cité balnéaire de 57'000 habitants, en vitrine du projet lepéniste, y organisant souvent ses rentrées politiques.

Enquête pour corruption

Mais les liens se sont distendus après la publication fin 2023 du livre «Les Rapaces» de la journaliste Camille Vigogne Le Coat, qui dénonce en particulier des marchés truqués et des arrangements avec un puissant entrepreneur local de BTP.

De «pures inventions», répète David Rachline, qui poursuit la journaliste en justice mais fait aussi l'objet d'une enquête pour corruption. Dans cette affaire, des perquisitions ont été menées en mars à la mairie et chez des entrepreneurs.

Le tribunal correctionnel de Draguignan doit par ailleurs se prononcer le 27 janvier sur une affaire de prise illégale d'intérêts, dans laquelle David Rachline est jugé pour ne pas être sorti pendant des délibérations du conseil municipal portant sur ses nominations à la tête de deux sociétés d'économie mixte.

Le parquet a requis 10'000 euros d'amende et suggéré que la peine complémentaire d'inéligibilité, automatique en cas de condamnation, soit assortie du sursis. 

