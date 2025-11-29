DE
FR

Une plainte a été déposée
Jordan Bardella agressé lors d'une séance de dédicace à Moissac

Jordan Bardella a été visé samedi à Moissac par un homme de 74 ans qui lui a cassé un œuf sur la tête lors d’une séance de dédicace. L’agresseur, interpellé puis placé en garde à vue, fait l’objet d’une plainte du président du RN.
Publié: 20:10 heures
Jordan Bardella avait déjà été enfariné cette semaine par un lycéen de 17 ans.
Photo: KEYSTONE

Le président du Rassemblement National (RN) Jordan Bardella a été agressé samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, a appris l'AFP auprès du parquet de Montauban.

L'agresseur présumé, âgé de 74 ans, a été interpellé et placé en garde à vue à 15h45 pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité», a indiqué à l'AFP le procureur de Montauban Bruno Sauvage.

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, cet homme était dans la file pour la dédicace et s'est jeté sur Jordan Bardella, lui cassant un oeuf sur la tête. La sécurité présente est intervenue et le président du RN n'a pas été blessé, a indiqué une source au sein du groupe RN, précisant que l'eurodéputé a ensuite pu reprendre la séance de dédicace de son livre «Ce que veulent les Français».

A ce stade ni les gendarmes, ni le parquet n'ont été en mesure de clarifier si le gardé à vue a été aperçu parmi un groupe de manifestants anti-RN, comme l'a affirmé le Rassemblement national. Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national, a ajouté le parti.

Mardi, Jordan Bardella avait été enfariné lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul et un lycéen de 17 ans avait été placé en garde à vue avant d'être libéré mercredi. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.

