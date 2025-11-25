Jordan Bardella enfariné à Vesoul, un mineur en garde à vue

Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue mardi à Vesoul (Haute-Saône), suspecté d'avoir enfariné le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, venu visiter une foire agricole, a-t-on appris auprès du parquet et de source policière.
Il a été placé en garde à vue pour «outrage à personne chargée d'une mission de service public», M. Bardella étant par ailleurs député européen, a précisé à l'AFP cette même source.
La garde à vue du mineur «pour violences sur personne chargée d'une mission de service public», qui a débuté en fin d'après-midi, se poursuivait mardi soir, a indiqué à l'AFP le parquet de Vesoul.
Selon le quotidien régional L'Est Républicain, Jordan Bardella s'est «offert comme l'an dernier un bain de foule» dans les allées de la foire de la Sainte-Catherine. Mais en arrivant devant le stand de la Coordination rurale, il a été enfariné par un adolescent, lycéen à Vesoul. Les faits auraient été filmés par une de ses amis.
«La foire de la Sainte-Catherine, à #Vesoul, est le symbole de cette France du travail et du terroir qui veut continuer à vivre» a publié, en fin d'après-midi sur X (ex-Twitter), le président du RN avec une vidéo le montrant en train de faire des selfies.