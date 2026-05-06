Une collision entre un bus et un camion-citerne sur l'île de Sumatra, Indonésie, a tué 16 personnes mercredi. L'accident, suivi d'un incendie, aurait été causé par l'éclatement d'un pneu, selon les autorités.

Un choc entre un bus et un camion à Sumatra fait 16 morts

Un choc entre un bus et un camion à Sumatra fait 16 morts

AFP Agence France-Presse

Une collision entre un bus et un camion-citerne sur l'île indonésienne de Sumatra (ouest) a fait seize morts et quatre blessés mercredi, a déclaré à l'AFP un responsable de l'agence chargée de la gestion des catastrophes.

«Quatorze passagers de l'autocar et deux personnes à bord du camion-citerne ont trouvé la mort» dans cet accident survenu dans le département de Musi Rawas Nord, zone située dans le sud de l'île de Sumatra, a déclaré par téléphone le responsable Hasbi Hasidqi, tandis que la télévision locale diffusait des images des véhicules en flammes.

Quatre autres personnes ont été hospitalisées, dont trois souffrant de graves brûlures, selon un autre responsable des services d'urgence. Selon Hasbi Hasidqi, les premières informations laissent penser qu'un pneu de l'autocar a éclaté: «Il a perdu le contrôle et a percuté (le camion-citerne NDLR). L'accident a provoqué un violent incendie et les deux véhicules ont été détruits par les flammes». Le camion-citerne transportait du diesel.

De récents accidents

Le mois dernier, un train longue distance a percuté le dernier wagon, réservé aux femmes, d'un train de banlieue à l'arrêt près de la gare de Bekasi Timur, dans l'ouest de l'île de Java (centre), tuant 16 femmes et faisant au moins 90 blessés.

Quelques jours plus tard, un train a percuté une voiture dans le centre de Java, tuant quatre personnes, dont deux enfants. Les accidents de transport sont fréquents en Indonésie, vaste archipel où les bus, trains et même avions sont souvent anciens et mal entretenus.



