Maureen Slough, une Irlandaise de 58 ans, a eu recours au suicide assisté en Suisse sans prévenir sa famille. Ses proches ont été alertés par l'un de ses amis à la dernière minute, mais Maureen semblait déjà avoir pris sa décision.

Elle part se suicider en Suisse sans prévenir sa famille

Maureen Slough a eu recours au suicide assisté en Suisse, mais sa famille l'a appris à la dernière minute. Photo: Facebook/Maureen Slough

Une Irlandaise de 58 ans a annoncé à sa famille qu'elle partait en vacances en Lituanie avec une amie, sans leur dire qu'elle se rendait en réalité en Suisse pour recourir au suicide assisté, le 8 juillet dernier. Maureen Slough avait envoyé sa demande au préalable à l'association Pegasos et payé 15'000 livres sterling (16'201,50 francs suisses), rapporte «The Irish Independent» le 5 août.

Maureen avait déjà tenté de mettre fin à ses jours après le décès de ses deux jeunes sœurs, mais sa fille Megan se souvient d'elle comme d'une «femme fougueuse, intelligente et dévouée». Sa mère n'avait rien dit de son voyage en Suisse à sa famille, mais en avait parlé à deux amis. Inquiet, l'un d'eux a finalement prévenu Megan par SMS.

«Il m’a dit: 'Ta mère est en Suisse. (…) Tu as le droit de savoir. J’ai juré de garder le secret. Elle est là-bas et elle veut recourir au suicide assisté.' J’ai eu tellement peur à ce moment-là», raconte Megan au média irlandais.

Ses cendres envoyées par la poste

Megan alerte son père qui réussit à joindre Maureen par téléphone et lui fait promettre de rentrer à la maison. Hélas, le lendemain, vers 13 heures, Megan reçoit un message sur WhatsApp l'informant du décès de sa mère et de la livraison à domicile de ses cendres par la poste dans les 6 à 8 semaines à venir.

Megan a contacté Pegasos pour comprendre pourquoi elle n'a pas été mise au courant de sa décision. Ce à quoi Pegasos lui a répondu que Maureen avait passé une évaluation psychiatrique indépendante la déclarant saine d'esprit et qu'elle avait répété souffrir de «douleurs chroniques insupportables».

L'association affirme aussi avoir contacté Megan par mail pour l'informer de la démarche de Maureen et reçu une réponse de sa fille expliquant qu'elle acceptait sa décision sans l'approuver. Megan soupçonne sa mère d'avoir rédigé elle-même ce mail de réponse. Interrogé par le média irlandais, Pegasos dit avoir changé ses exigences de candidature pour éviter que le cas de Maureen ne se reproduise, notamment en refusant à l'avenir «les candidats non accompagnés ayant des membres de leur famille en vie».