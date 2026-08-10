La Suède a annoncé lundi avoir déjoué une opération de renseignement russe visant à la discréditer. Stockholm affirme qu'un agent diplomatique étranger était impliqué dans cette opération de renseignement.

La Suède déjoue une opération russe de renseignement

La Suède déjoue une opération russe de renseignement

AFP Agence France-Presse

Les services de sécurité suédois (Säpo) ont annoncé lundi avoir déjoué une opération du renseignement russe destinée à «discréditer» la Suède et impliquant un «agent» en poste au sein d'«une mission diplomatique étrangère» dans ce pays.

La Säpo a déclaré dans un communiqué avoir «recueilli des informations et pris des mesures contre une opération de renseignement russe visant à influer sur le processus décisionnel suédois et à discréditer la Suède, l'Otan et l'UE». Cette «opération de renseignement a été planifiée et dirigée depuis un certain temps par le SVR, le renseignement extérieur russe», selon le communiqué.

«L'une des personnes impliquées dans l'opération russe était un agent d'une mission diplomatique étrangère en Suède», ajouté la Säpo, sans autres précisions. «L'un des objectifs de l'opération était de recueillir des informations sur le processus décisionnel suédois afin de permettre aux services de renseignement russes de mener des opérations d'influence sur des sujets clivants, dans le but de saper la prise de décision en Suède et de discréditer la Suède, l'Otan et l'UE», ont encore écrit les services de sécurité.

De multiples menaces

Après avoir pris connaissance de cette opération, la Säpo est «intervenue pour protéger des intérêts suédois vitaux et contrer les effets persistants de cette action», a assuré Christoffer Wedelin, le directeur adjoint des opérations de la Säpo.

En 2024, la Suède a mis fin à deux siècles de non-alignement militaire en décidant d'entrer dans l'Alliance atlantique, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

La Säpo a à maintes reprises signalé que la Russie, ainsi que la Chine et l'Iran, constituaient les principales menaces pesant sur la Suède en matière d'opérations de renseignement.