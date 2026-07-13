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«Cette action n'est orientée contre aucun peuple»
Neuf pays européens s'associent à l'Ukraine pour développer des «capacités antibalistiques»

Neuf pays européens et l'Ukraine ont lancé lundi à Paris une coalition pour développer des capacités antibalistiques en Europe, cruciales face aux attaques russes visant Kiev.
Publié: 18:16 heures
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Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Neuf pays européens, associés à l'Ukraine, ont créé lundi à Paris une coalition «purement défensive» pour développer des «capacités antibalistiques» en Europe qui font aujourd'hui cruellement défaut à Kiev face aux attaques aériennes de la Russie.

«En mettant en commun notre base industrielle de défense, notre recherche et notre expérience opérationnelle, notre objectif est de bâtir une capacité partagée contre les missiles balistiques pour l'Europe (...). Cette action n'est orientée contre aucun peuple, mais en défense du nôtre», soulignent les dirigeants du Danemark, de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, l'Espagne, la Suède, l'Ukraine, des Pays-Bas et et du Royaume-Uni dans une déclaration commune.

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