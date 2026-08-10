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Morte il y a 9'000 ans
Les restes d'une femme enceinte de l'Age de pierre retrouvés sur une île suédoise

Les restes d'une femme enceinte et de son foetus, vieux de 9'000 ans, ont été découverts en Suède. Cette découverte exceptionnelle dans une grotte de l'île de Gotland témoigne d'une présence humaine ancienne.
Publié: 10.08.2026 à 20:31 heures
La découverte indique qu'une population s'était installée sur cet îlot juste après qu'il eut émergé dans la mer Baltique.
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AFP Agence France-Presse

Les restes d'une femme enceinte de l'Age de pierre et de son foetus, vieux de 9'000 ans, ont été découverts dans une grotte sur une petite île suédoise, a indiqué un archéologue lundi.

Alexander Roesen Sjostrand, un chercheur indépendant collaborant avec l'université d'Uppsala, a précisé que cette découverte «très inhabituelle» avait été faite sur un îlot au large de l'île suédoise de Gotland, où il mène des fouilles depuis 2023.

«Nous avons découvert les restes d'une jeune femme, qui a été d'une certaine manière inhumée, avec un foetus très bien conservé dans son utérus», a déclaré le chercheur à l'AFP.

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Son équipe estime que la mort de la jeune femme enceinte remonte à entre 7'000 et 10'000 ans, une datation à 9'000 ans étant selon lui la plus probable compte tenu du lieu de découverte. Ces restes humains vont être soumis à une datation au carbone 14 pour plus de précision.

Selon le chercheur, la découverte des restes d'une femme enceinte de l'Age de pierre à cet endroit indique qu'une population s'était installée sur cet îlot juste après qu'il eut émergé dans la mer Baltique, et que la présence des humains n'y relevait donc pas seulement de leurs déplacements d'exploration.

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