Dimanche, la foudre a frappé un arbre dans un parc d'attractions en Scanie, blessant plusieurs visiteurs. Une femme de 45 ans est hospitalisée dans un état grave, d'autres souffrent de blessures légères.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été blessées lorsque la foudre a frappé dimanche un arbre dans un parc d'attractions en Scanie dans le sud de la Suède, ont annoncé le parc Tosselilla Sommarland et les autorités sanitaires locales. Les autorités sanitaires locales ont précisé qu'une femme de 45 ans avait été hospitalisée avec «des blessures graves».

«Aujourd'hui nous avons eu un violent orage au-dessus de Tosselilla, qui a provoqué plusieurs impacts de foudre directement sur le site. En conséquence, plusieurs personnes ont été blessées», a indiqué sur Facebook le parc Tosselilla Sommarland.

Le parc avait pris des précautions

Outre la femme grièvement blessée, deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital en ambulance tandis que deux adultes et cinq enfants ont reçu des soins. «Tous présentent des blessures légères», a déclaré la région de Skane (Scanie) dans un communiqué. La chaîne publique SVT a rapporté que le parc d'attractions avait anticipé l'orage et veillé à ce qu'aucun visiteur ne se trouve sur les installations ou dans les bassins du parc aquatique.

Cependant, la foudre a frappé un arbre, et un groupe qui passait à proximité a été atteint par les branches et débris qui sont tombés. L'Institut météorologique et hydrologique suédois a émis dimanche des alertes aux orages et aux fortes précipitations dans une grande partie du sud de la Suède.