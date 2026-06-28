DE
FR

Incident en Suède
La foudre frappe un parc d'attractions, plusieurs personnes hospitalisées

Dimanche, la foudre a frappé un arbre dans un parc d'attractions en Scanie, blessant plusieurs visiteurs. Une femme de 45 ans est hospitalisée dans un état grave, d'autres souffrent de blessures légères.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Plusieurs personnes ont été atteintes par les branches de l'arbre frappé par la foudre. (image symbolique)
Photo: IMAGO/Einsatz-Report24
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été blessées lorsque la foudre a frappé dimanche un arbre dans un parc d'attractions en Scanie dans le sud de la Suède, ont annoncé le parc Tosselilla Sommarland et les autorités sanitaires locales. Les autorités sanitaires locales ont précisé qu'une femme de 45 ans avait été hospitalisée avec «des blessures graves».

A lire aussi
La pluie ne fait pas forcément baisser les températures
Canicule
La pluie ne fait pas forcément baisser les températures
15'000 éclairs ont frappé la Suisse cette nuit
Des grêlons énormes
15'000 éclairs ont frappé la Suisse cette nuit

«Aujourd'hui nous avons eu un violent orage au-dessus de Tosselilla, qui a provoqué plusieurs impacts de foudre directement sur le site. En conséquence, plusieurs personnes ont été blessées», a indiqué sur Facebook le parc Tosselilla Sommarland.

Le parc avait pris des précautions

Outre la femme grièvement blessée, deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital en ambulance tandis que deux adultes et cinq enfants ont reçu des soins. «Tous présentent des blessures légères», a déclaré la région de Skane (Scanie) dans un communiqué. La chaîne publique SVT a rapporté que le parc d'attractions avait anticipé l'orage et veillé à ce qu'aucun visiteur ne se trouve sur les installations ou dans les bassins du parc aquatique.

Cependant, la foudre a frappé un arbre, et un groupe qui passait à proximité a été atteint par les branches et débris qui sont tombés. L'Institut météorologique et hydrologique suédois a émis dimanche des alertes aux orages et aux fortes précipitations dans une grande partie du sud de la Suède.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus