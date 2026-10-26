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«Un ami loyal»
«Star Trek» est en deuil: le commandant Pavel Chekov n'est plus

Walter Koenig, connu pour son rôle de Pavel Chekov dans «Star Trek», est mort à 90 ans. L’acteur américain, figure appréciée des fans de la saga, s’est éteint dimanche à son domicile en Californie.
Publié: il y a 1 minute
L’acteur de «Star Trek» Walter Koenig, ici en 2016, est mort à 90 ans.
Photo: imago/Future Image
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AFP Agence France-Presse

L’acteur américain Walter Koenig, connu pour sa participation à la série «Star Trek», est mort à l’âge de 90 ans, ont annoncé lundi ses représentants.

Le comédien, qui incarnait le commandant Pavel Chekov, l’un des personnages secondaires de la série interstellaire, est mort «de vieillesse» dimanche soir à son domicile de North Hollywood, en Californie, selon un communiqué.

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L’acteur a «laissé une empreinte durable sur des générations de fans à travers le monde», ont salué ses représentants. «A travers d’innombrables participations à des conventions et ses rencontres avec les fans, il a partagé sa gentillesse, son esprit et sa gratitude avec tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer», ont-ils ajouté. «Il comprenait ce que Star Trek représentait pour les gens et a pleinement embrassé la communauté qui s’est formée autour de la série.»

«Mon cœur est lourd»

Son personnage de Pavel Chekov, un officier russe embarqué à bord de l’USS Enterprise, permettait à «Star Trek» de se moquer de la propension des Soviétiques à s’attribuer les grandes inventions de l’humanité. Confiné à un second rôle dans la série originale, il a pris plus d’importance dans les films liés à la saga, notamment «Star Trek II: La Colère de Khan».

«Mon cœur est lourd», a réagi George Takei, l’un des acteurs les plus connus de la série. «Walter était plus que Chekov. Il était écrivain, enseignant, un homme réfléchi et un ami loyal», a souligné l’acteur, en rappelant qu’il l’avait choisi comme témoin de mariage. «Aux fans qui l’ont aimé pendant tant d’années, merci. Il vous aimait aussi.»

Outre son rôle dans «Star Trek», Walter Koenig est également apparu dans plusieurs séries télévisées au cours de sa carrière. La plus notable était la série de science-fiction «Babylon 5».

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