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Plusieurs bâtiments détruits
Le Sri Lanka déploie son armée après une nouvelle émeute en prison

Des commandos d'élite déployés au Sri Lanka après une émeute meurtrière dans la prison de Mahara, près de Colombo, dimanche. Un détenu a été tué et six blessés, selon la police.
Publié: 09:02 heures
Début juillet, une émeute avait déjà fait 31 morts au Sri Lanka.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Sri Lanka a déployé des centaines de militaires et des commandos d'élite dimanche face à une nouvelle émeute dans une prison surpeuplée. Un détenu a été tué et six autres blessés, a indiqué la police.

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«Nous avons reçu des renforts de l'armée et des forces spéciales pour rétablir l'ordre et renvoyer les détenus dans leurs cellules», a indiqué à des journalistes venus devant la prison de Mahara l'inspecteur général de police adjoint Sanjeewa Medawatte. Selon lui, la situation est sous contrôle dimanche.

Plusieurs bâtiments détruits

Des détenus ont détruit plusieurs bâtiments de cette prison située aux portes de la capitale Colombo où une mutinerie en novembre 2020, pendant la pandémie de coronavirus, s'était soldée par 11 morts et 117 blessés. Cette nouvelle émeute intervient moins d'un mois après des émeutes qui ont fait 31 morts – 21 détenus et 10 gardiens – dans la prison de Negombo dans la banlieue nord de Colombo.

Les violences avaient éclaté entre détenus présentés comme des membres de gangs rivaux liés au trafic de drogue, avant d'impliquer les gardiens qui tentaient de ramener l'ordre dans cet établissement surpeuplé accueillant environ 10'000 prisonniers.

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