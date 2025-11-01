Des images révèlent une situation «apocalyptique» au Soudan

De nouvelles preuves suggèrent la poursuite des massacres à El-Facher, au Soudan, une semaine après sa prise par les paramilitaires. Les chefs de la diplomatie allemande et britannique alertent sur une situation «apocalyptique» et «terrifiante».

Une Soudanaise blessée qui a fui la ville d'el-Fasher, le 31 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

De nouvelles images satellites et l'ONG Médecins sans frontières (MSF) suggèrent samedi la poursuite des massacres dans la ville soudanaise d'El-Facher, près d'une semaine après sa prise par les paramilitaires. Alors que les informations sur des violences contre les civils se multiplient, les chefs de la diplomatie allemande et britannique ont alerté sur une situation «absolument apocalyptique» et «véritablement terrifiante» sur le terrain.

Après 18 mois de siège, les Forces de soutien rapides (FSR, paramilitaires) de Mohamed Daglo ont pris dimanche El-Facher, dernière grande ville du Darfour (ouest) qui échappait encore à leur contrôle dans leur guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane. Selon le Laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale, qui analyse des vidéos et des images satellites, les dernières images datant de vendredi ne «montrent aucun mouvement à grande échelle» à El-Facher, ce qui suggère que la majorité de sa population est «morte, capturée ou cachée».

Le laboratoire a identifié au moins 31 groupes d'objets correspondant à des corps humains entre lundi et vendredi, dans différents quartiers, sur des sites universitaires et des sites militaires. «Les indices montrant que les massacres se poursuivent sont clairement visibles», conclut-il.

«Tuées, retenues, pourchassées»

MSF a lui aussi dit craindre samedi qu'un «grand nombre de personnes» y soient toujours «en grave danger de mort» et que les civils soient empêchés par les FSR et leurs alliés «d'atteindre des zones plus sûres» comme Tawila.

Des milliers de personnes ont déjà fui El-Facher pour cette ville située à environ 70 km à l'ouest, et où les équipes de MSF se sont préparées à faire face à un afflux massif de déplacés et de blessés. Des survivants ont raconté à l'ONG que les personnes ont été séparées selon leur sexe, âge ou identité ethnique présumée, et que beaucoup sont toujours détenues contre rançon. Un survivant a rapporté des «scènes horribles» où des combattants écrasaient des prisonniers avec leurs véhicules.

«Le nombre de personnes arrivées à Tawila est très faible (...) Où sont toutes les personnes manquantes, qui ont déjà survécu à des mois de famine et de violence à El-Facher?» s'interroge Michel-Olivier Lacharité, responsable des opérations d'urgence chez MSF. «D'après ce que nous disent les patients, la réponse la plus probable, bien qu'effrayante, est qu'elles sont tuées, retenues et pourchassées lorsqu'elles tentent de fuir», relate-t-il.

Au total, plus de 65'000 civils ont fui El-Facher, où des dizaines de milliers de personnes sont encore piégées, selon l'ONU. Avant l'assaut final des paramilitaires, la ville comptait environ 260'000 habitants.

«Une situation apocalyptique»

Depuis dimanche, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme des FSR procédant à des exécutions sommaires à El-Facher, les paramilitaires affirmant que plusieurs de ces enregistrements ont été «fabriqués» par des sites liés à l'armée. Les paramilitaires ont affirmé jeudi avoir arrêté plusieurs de leurs combattants soupçonnés d'exactions lors de la prise d'El-Facher, l'ONU réclamant vendredi des enquêtes «rapides et transparentes» après des «témoignages effroyables» d'atrocités dans cette localité.

S'exprimant en marge d'une conférence à Bahreïn, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a décrit samedi la situation à El-Facher comme «absolument apocalyptique», évoquant comme l'ONU la «pire crise humanitaire du monde». «Les FSR se sont publiquement engagés à protéger les civils et devront rendre compte de leurs actions», a-t-il ajouté.

«Les informations qui nous parviennent du Darfour ces derniers jours sont véritablement terrifiantes», a déclaré son homologue britannique Yvette Cooper, évoquant les «atrocités commises, exécutions de masse, famine et le viol comme arme de guerre». Le Soudan est déchiré depuis avril 2023 par une guerre opposant l'armée, qui contrôle l'est et le nord du pays, et les FSR, désormais maîtres de l'ensemble du Darfour, une région vaste comme la France métropolitaine.

Les pourparlers en vue d'une trêve, menés depuis plusieurs mois par un groupe réunissant les Etats-Unis, l'Egypte, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, sont dans l'impasse, selon un responsable proche des négociations. Les FSR ont reçu armes et drones des Emirats arabes unis, selon des rapports de l'ONU, tandis que l'armée bénéficie de l'appui de l'Egypte, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et de la Turquie, selon des observateurs. Tous nient toute implication.