Exode de milliers de civils
Face à l'afflux de réfugiés, le Darfour lance un appel à l'aide urgent

Face à l'afflux massif de réfugiés au Darfour, les bénévoles de Tawila lancent un appel à l'aide urgent. La chute d'el-Facher aux mains des paramilitaires a provoqué l'exode de milliers de civils, exposés à de graves violences.
Publié: il y a 35 minutes
Une femme déplacée et des enfants à Tawila, dans le nord du Darfour, au Soudan, le 8 août 2025.
Photo: IMAGO/Xinhua
AFP Agence France-Presse

Les volontaires des cellules d'urgences de Tawila, dans l'ouest du Soudan, submergés par «le flux de déplacés» dépourvus de ressources, ont lancé un appel à l'aide à l'ONU et la communauté internationale après la prise d'el-Facher par les paramilitaires, marquée par un assaut meurtrier suivi de massacres.

Les ERR appellent les responsables locaux de l'ONU au Soudan, «les organisations nationales et internationales et les acteurs humanitaires» à répondre «aux besoins urgents sur le terrain». Ces deux derniers jours seulement, «des milliers de familles déplacées sont arrivées», témoignent les bénévoles, «la plupart à pied, cherchant sécurité, abri et produits de première nécessité».

Depuis la prise d'el-Facher, la communauté internationale alerte sur la dégradation de la situation humanitaire, notamment sur «le risque croissant d'atrocités», motivées, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits humains, «par des considérations ethniques».

Les communications étant coupées, il est très difficile de joindre des sources locales indépendantes. Depuis dimanche, plus de 36'000 civils ont fui les combats à el-Facher, pour beaucoup vers Tawila, une ville située à 70 kilomètres de là qui abritait déjà environ 650'000 déplacés, selon des estimations de l'ONU.

En avril, une offensive contre le camp de déplacés de Zamzam, voisin d'el-Facher, avait provoqué un afflux massif de civils vers cette ville en proie à une épidémie de choléra. La région a accueilli au cours des deux derniers mois «plus d'un million de déplacés», selon les bénévoles des ERR, qui évoquent «une pression immense» sur les ressources rares et les services de base. 

