Les Forces conjointes du Soudan accusent les paramilitaires d'avoir «exécuté plus de 2000 civils non armés» dans la ville d'el-Facher. L'Union africaine (UA) a dénoncé mardi des «atrocités» et des «crimes de guerre présumés»

Les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires soudanaises le 26 octobre 2025 dans les rues d'El-Fasher, au Soudan. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les Forces conjointes, alliées de l'armée, ont accusé mardi les paramilitaires d'avoir «exécuté plus de 2000 civils non armés» depuis dimanche dans la ville d'el-Facher, dans l'ouest du Soudan, après plusieurs rapports alarmants sur de multiples exactions.

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont «commis des crimes atroces contre des civils innocents dans la ville d'el-Facher, où plus de 2000 citoyens désarmés ont été exécutés et tués les 26 et 27 octobre, la plupart étant des femmes, des enfants et des personnes âgées», affirme ce communiqué.

Les Nations unies ont pointé lundi «le risque croissant d'atrocités motivées par des considérations ethniques» en écho aux alertes lancées par plusieurs observateurs indépendants. Un rapport du Humanitarian Research Lab de l'Université Yale (HRL), étayé par des vidéos et des images satellites, fait ainsi état «d'exécutions massives» après la prise de la ville par les FSR.

«Rendre des comptes»

L'Union africaine (UA) a dénoncé mardi des «atrocités» et des «crimes de guerre présumés» à El-Facher, deux jours après l'annonce de la prise de la ville par les paramilitaires, désormais maîtres de l'ensemble du Darfour. Après 18 mois de siège, El-Facher, à l'ouest du Soudan, était la dernière ville de la vaste région du Darfour encore hors du contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis avril 2023 contre l'armée.

Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, a «condamné avec la plus grande fermeté les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris les crimes de guerre présumés et les meurtres de civils ciblés en raison de leur appartenance ethnique». «Les auteurs de ces actes odieux devront rendre des comptes», a-t-il poursuivi, dénonçant une «escalade de la violence» et des «atrocités». Le président de la Commission de l'organisation continentale a également réitéré son appel à «une cessation immédiate des hostilités et à l'ouverture de couloirs humanitaires», affirmant qu'il n'y a pas de «solution militaire à la crise au Soudan».

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, a de son côté fait part lundi de sa préoccupation face à un «un risque croissant d'atrocités motivées par des considérations ethniques», son bureau ayant reçu des rapports faisant état «d'exactions, notamment des exécutions sommaires» commis par les FSR.¨

12 millions de déplacés

El-Facher, front le plus disputé du conflit, était la dernière ville de la vaste région du Darfour encore tenue par l'armée avant sa retraite, laissant le contrôle aux paramilitaires engagés depuis avril 2023 dans une guerre meurtrière pour le pouvoir. Depuis mai 2024, la ville est assiégée par les paramilitaires qui tentaient de s'en emparer, laissant des centaines de milliers de civils exposés à la faim, au manque de soins et à l'insécurité.

Le chef de l'armée, le général al-Burhane a reconnu lundi soir «le retrait de l'armée d'El-Facher vers un lieu plus sûr» en affirmant que son camp «se vengera» et se battra «jusqu'à purifier cette terre», dans un discours télévisé. Selon l'ONU, plus d'un million de personnes ont fui la ville depuis le début de la guerre et les quelque 260'000 habitants d'El-Facher, dont la moitié sont des enfants, manquent de tout. Depuis le début du conflit, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été tuées, et près de 12 millions de personnes ont été déplacées, parfois même plusieurs fois. Cette guerre est qualifiée par l'ONU de «pire crise humanitaire au monde».