Des milliers de réfugiés soudanais sont bloqués à la frontière du Soudan du Sud, l'OIM ayant suspendu leur transport vers des zones sûres faute de fonds. Cette situation aggrave les risques de tensions et d'épidémies dans la région.

Une femme assise à côté de son enfant souffrant du choléra à l'extérieur de l'hôpital Bashayer, au sud de Khartoum, le 31 mai 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre se retrouvent bloqués à la frontière avec le Soudan du Sud, la diminution de l'aide humanitaire mondiale ayant conduit à la suppression de leur transport vers des zones sûres sud-soudanaises, a dénoncé vendredi l'ONU.

Tout le secteur humanitaire mondial a été jeté dans la tourmente par la décision du président américain Donald Trump de mettre fin ou de revoir à la baisse l'aide financière à l'étranger des Etats-Unis. Washington était jusqu'alors le principal donateur en termes d'aide au développement. D'autres pays occidentaux, notamment européens, ont également revu leur aide à la baisse.

En raison de «l'épuisement des fonds disponibles», l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé vendredi avoir été contrainte depuis 1er juin de suspendre les «barges, bus, avions», qui selon «le niveau de sécurité et l'accessibilité des itinéraires», permettaient de transporter des déplacés soudanais dans des zones sûres au Soudan du Sud.

«Il est inadmissible» que ces personnes qui ont fui la guerre se «retrouvent maintenant bloquées à la frontière, sans aucun moyen de se mettre en sécurité ou de reconstruire leur vie», a dénoncé la directrice générale de l'OIM, Amy Pope, citée dans un communiqué.

Cette situation «a accentué la pression sur les communautés d'accueil, accru le risque de tensions et d'épidémies, et limité l'accès à des ressources déjà rares comme l'eau, les services de santé, la terre et les moyens de subsistance», a mis en garde l'OIM.

Le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre civile entre deux généraux rivaux, qui a fait des dizaines de milliers de morts et entrainé le déplacement de 10 millions de personnes à l'intérieur du pays, et quatre millions d'autres à l'étranger. De nombreuses personnes déplacées ont ainsi fui au Soudan du Sud voisin, déjà en proie à une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011.

L'OIM estime que 125'000 nouvelles personnes devraient arriver entre juillet et la fin de l'année, dont 43'000 auront besoin d'une aide au transport. L'organisation onusienne a lancé un appel d'urgence pour recueillir 6,5 millions de dollars pour rétablir ce service.