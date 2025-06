Pourquoi la guerre en Iran est-elle dangereuse pour Trump?

1/7 Trump est confronté à un dilemme. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli

Il avait pourtant promis pendant sa campagne électorale qu'il n'entraînerait pas l'Amérique dans de nouvelles guerres. Les Etats-Unis se trouvent désormais au pied du mur. Le président américain Donald Trump doit décider de l'intervention de l'armée américaine dans le conflit irano-israélien, et plus particulièrement de potentielles frappes contre les installations nucléaires iraniennes. Le monde attend une décision du président américain. Et celui-ci hésite, probablement par crainte de perdre à jamais une partie de son électorat.

Au sein du clan Trump, le conflit actuel provoque une profonde division. Tandis que certains partisans déclarent faire confiance à leur président sur tous les plans, d'autres adeptes du «Make America Great Again» (MAGA) se montrent critiques. Si l'on jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux, on y observe dorénavant une véritable guerre au sein de l'entourage de Trump.

«Je fais confiance à Trump à 100% pour faire ce qu'il faut pour notre pays. C'est lui qui décide ce que 'America First' signifie.» Les critiques fusent de la part d'un autre internaute. «Non, 'America First' ne signifie pas que Trump décide de ce que cela signifie. Cela veut dire 'l'Amérique d'abord'. Point final.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Explosion de la coalition MAGA»

Le présentateur de télévision américain Tucker Carlson, qui a toujours soutenu Trump, est devenu le porte-parole du mouvement qui rejette cette attaque en Iran. Lors d'une interview avec le républicain Ted Cruz, qui est pro-attaque militaire, la position de Tucker Carlson a été clairement exprimée. Il a reproché à Ted Cruz de ne rien savoir du pays qu'il souhaite attaquer. «Tu ne sais pas combien de personnes vivent en Iran, ni à quelle ethnie elles appartiennent», reproche-t-il à l'homme politique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Trump s'est immédiatement exprimé sur son réseau social Truth Social après les déclarations de Tucker Carlson: «Quelqu'un peut-il expliquer à cet idiot de Tucker Carlson que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires?», a déclaré avec provocation le président américain.

Même les loyaux partisans de Trump questionnent désormais ses actions. «Les guerres sont contraires aux intérêts de l'Amérique», a écrit sur X la députée Marjorie Greene. «Ce n'est pas idiot, c'est ce sur quoi nous avons voté.» L'ex-conseiller de Trump, Steve Bannon, a même parlé d'une «explosion de la coalition MAGA» en cas d'entrée en guerre.

Un influence sur les élections?

Les premiers experts supposent qu'une attaque militaire et le désaccord entre les électeurs pourraient influencer de manière déterminante les résultats des élections de mi-mandat de Trump. Durant la campagne électorale, Trump n'a cessé de souligner qu'aucune guerre n'avait éclaté sous sa présidence. C'était un argument central.

La situation actuelle provoque la déception de certains partisans. Certains appellent même à une procédure de destitution. Bien que ces voix ne soient pas encore généralisées pour le moment, elles montrent dans quelle situation Trump se trouve actuellement.

«L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires»

Interrogé sur la division de son camp, Trump a fait remarquer: «Non, ce n'est pas vrai. Mes partisans me soutiennent. Ils veulent que l'Amérique passe en premier et redevienne grande.» Alors même que Tucker Carlson indique: «Il m'a appelé et s'est excusé pour certains mots qui étaient trop forts. J'apprécie cela.»

La Maison Blanche tente de minimiser les controverses au sein du camp Trump. Washington ne se lasse pas de souligner que l'Iran ne doit pas posséder d'arme nucléaire. C'est pourquoi l'administration a également publié une liste montrant le nombre de fois où Trump a prononcé la phrase «l'Iran ne doit pas posséder l'arme nucléaire» pendant sa campagne électorale. Une manière de justifier une potentielle frappe?