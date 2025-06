Alors que le camp Trump se divise sur la question de l’Iran, les isolationnistes et les interventionnistes s'affrontent violemment. Entre débats houleux, critiques internes et tweet incendiaire, Trump semble coincé entre deux fers.

Alors que Donald Trump semble prendre son temps pour décider de l'implication des Etats-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran, son propre camp se déchire. Les factions isolationnistes et interventionnistes du Parti républicain s'affrontent violemment. Preuve en est l'échange houleux entre Tucker Carlson, ex-vedette de Fox News, et le sénateur républicain Ted Cruz, dans le Tucker Show, un des podcasts les plus écoutés aux Etats-Unis.

Publiée mercredi 18 juin, cette interview a rapidement pris une tournure explosive sur une question épineuse: faut-il intervenir dans le conflit entre l'Iran et Israël, au nom des intérêts américains? La tension a été palpable, avec une joute verbale digne d’une bataille. Un face-à-face qui illustre en réalité la profonde fracture qui traverse le camp MAGA, bien au-delà des réseaux sociaux.

«Vous ne savez rien de l'Iran»

La tension entre les deux hommes influents a dégénéré lorsque Tucker Carlson a demandé au sénateur républicain: «Combien de personnes vivent en Iran»? Ted Cruz, sur la défensive, avoue ne pas savoir. «Vous ne connaissez pas la population du pays que vous cherchez à renverser?», poursuit choqué l'animateur.

Acculé, le sénateur ne juge pas cette question pertinente pour se positionner dans ce conflit. Tucker Carlson ne le lâche pas et enfonce le clou: «Vous ne savez rien de l’Iran.» La bataille est lancée, Ted Cruz lui retourne le compliment. Le ton monte. Cette scène pourrait sembler anecdotique, mais elle marque en réalité les divisions du camp républicain.

Les isolationnistes «America first»

D'un côté, les isolationnistes, à l’image de Tucker Carlson, défendent la ligne «America First» chère au président américain. Depuis 2019, Donald Trump n'a cessé de répéter que l'intervention au Moyen-Orient «a été la pire décision des Etats-Unis». Tucker Carlson va encore plus loin: «Une guerre avec l’Iran serait une trahison profonde de ses partisans.»

Une déclaration qui n'a pas tardé à faire réagir le président américain sur Truth Social: «Quelqu'un peut-il expliquer à ce cinglé de Tucker Carlson que l'Iran NE DOIT PAS AVOIR D'ARMES NUCLÉAIRES?» Mais l'animateur vedette n'est pas seul. D'autres figures emblématiques de la mouvance MAGA lui apportent leur soutien. L'élue Marjorie Taylor Greene, alliée de longue date de Trump, défend, elle aussi, cette position: «Les guerres étrangères, les interventions et les changements de régime placent l’Amérique en dernier, tuent des innocents, nous ruinent et mèneront finalement à notre destruction», a-t-elle déclaré sur X.

Même Steve Bannon, ancien stratège de Trump et allié de longue date, s'est montré très clair: «Nous ne pouvons pas avoir un autre Irak.»

Les faucons à la rescousse de Trump

En face, les «faucons» républicains, fervents partisans d’une politique étrangère musclée, plaident pour une intervention américaine pour renverser le régime iranien. Ted Cruz fait partie de cette aile et estime qu'il est dans l'intérêt des Etats-Unis de voir le régime des Mollahs tomber. A ses côtés, Lindsey Graham ne cesse de pousser à un durcissement de la position américaine face à l'Iran.

Pour ces faucons, les critiques des isolationnistes sont perçues comme une trahison de la ligne Trump. Laura Loomer, figure montante du conservatisme, n’a pas mâché ses mots. Elle a fustigé les «escrocs» qui «s'en prennent au président Trump». Elle appelle ses abonnés à prendre «des captures d'écran de chaque militant de droite qui critique Trump en ce moment».

J.D Vance le médiateur?

Cette division interne a même conduit J.D. Vance, le vice-président, habituellement isolationniste, à intervenir pour tenter de calmer les tensions. Sur X, il a reconnu les craintes liées à une guerre prolongée, mais a défendu la position de Trump: «Bien sûr, les gens ont raison de s'inquiéter de l'implication étrangère après 25 ans de politique étrangère insensée. Mais je crois que Trump a gagné la confiance des Américains sur cette question», a-t-il déclaré.

Quant à Trump, il semble jouer la carte de l'équilibre entre les deux camps. Après des hésitations initiales, il a suggéré que les Etats-Unis pourraient se joindre à Israël dans des frappes directes contre l'Iran. Mais à ce jour, aucune décision claire n'a été prise. Le flou persiste, et la guerre des factions au sein du Parti républicain ne fait que commencer.