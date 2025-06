Poutine et Xi condamnent les frappes israéliennes et exhortent à un règlement diplomatique du conflit

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont «fermement condamné» les frappes israéliennes en Iran, appelant à un règlement du conflit par la voie politique et diplomatique, a annoncé jeudi le Kremlin, à l'issue d'un entretien téléphonique entre les présidents russe et chinois.

«Moscou et Pékin partent tous deux du principe que le règlement de la situation actuelle (...) ne peut pas être trouvé par la force et que ce règlement peut et doit être obtenu exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques», a déclaré, lors d'un point presse, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov.

Source: AFP